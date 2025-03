Un robot américain privé se pose sans encombre sur la Lune

"Nous sommes sur la Lune!": une entreprise privée américaine a réussi à poser dimanche, pour le compte de la NASA, un robot sur le satellite naturel de la Terre, avant un autre alunissage prévu jeudi, signe de l'importance croissante du secteur privé dans l'exploration spatiale.

Le Blue Ghost Mission 1 de Firefly Aerospace s'est posé sans encombres à 03H34, heure de l'Est des États-Unis (08H34 GMT), près de Mons Latreille, une formation volcanique de Mare Crisium, sur la face nord-est de la Lune. Les images ont été retransmises en direct.

Fichier vidéo Après 45 jours de voyage, qui a permis à l'engin de prendre au passage nombre de photos spectaculaires, "nous sommes sur la Lune!", s'est exclamé un ingénieur du centre de contrôle de la mission à Austin, au Texas, sous les applaudissements de toute l'équipe.

C'est la deuxième fois qu'un engin privé réussit un alunissage, après la sonde Odysseus, en février 2024. Cette dernière avait toutefois été handicapée pendant son séjour lunaire par le fait qu'elle s'était posée sous un mauvais angle, cassant au moins l'un de ses six pieds et se retrouvant ainsi inclinée sur le sol lunaire.

Image tirée d'une vidéo du 2 mars 2025 publiée par Firefly Aerospace montrant l'atterrisseur Blue Ghost de Firefly lors de son alunissage dans le cadre de la mission Ghost 1 Firefly Aerospace/AFP

Cette fois en revanche, Blue Ghost, robot compact doré, de 2 mètres de haut et de 3,5 mètres de large, a aluni dimanche de manière "stable et verticale", s'est félicité le patron de Firefly Aerospace, Jason Kim.

L'engin, qui transporte divers instruments scientifiques de la Nasa, parmi lesquels un outil pour forer le sol lunaire et analyser ses températures, a ensuite rapidement envoyé de premières images du terrain rocailleux et semé d'embûches où il a dû définir de manière autonome son point d'alunissage, lors d'une lente approche finale à environ 3 km/h.

Manoeuvre périlleuse

Les manoeuvres d'alunissage présentent des défis uniques en raison de l'absence d'atmosphère, qui rend les parachutes inopérants, et contraint les engins spatiaux à s'appuyer sur des poussées contrôlées avec précision pour ralentir leur descente. Jusqu'alors, cette manœuvre périlleuse n'avait été réussie que par une poignée de pays, à commencer par l'Union soviétique en 1966.

Photo diffusée par Firefly Aerospace, le 2 mars 2025, montrant la surface de la Lune, la Terre à l'horizon et le pont supérieur de Blue Ghost avec son panneau solaire, son antenne en bande X (g) et la charge utile LEXI (d) dans le champ de vision Firefly Aerospace/AFP

Avec Blue Ghost, les scientifiques espèrent étudier la poussière lunaire ou encore la "caractérisation de la structure et des propriétés thermiques de l'intérieur de la Lune", avait expliqué une responsable de la Nasa en amont de son lancement.

Le robot, qui doit fonctionner pendant 14 jours terrestres, devrait notamment immortaliser au cours de son séjour un crépuscule ainsi qu'une éclipse totale lunaire, un événement survenant quand l'astre passe dans l'ombre de la Terre.

Image tirée d'une vidéo publiée le 24 février 2025 par Firefly Aerospace montrant l'atterrisseur Blue Ghost de Firefly sur sa troisième orbite lunaire, montrant la face cachée de la Lune et une vue de haut en bas de Blue Ghost Firefly Aerospace/AFP/Archives

Blue Ghost avait quitté la Terre le 15 janvier à bord d'une fusée Falcon 9 de Space X, propriété du milliardaire Elon Musk. La fusée transportait également un engin Resilience de la société japonaise ispace, dont l'arrivée sur la lune est prévue au printemps.

La mission de Firefly Aerospace s'inscrit dans un partenariat entre la NASA et le secteur privé visant à réduire les coûts et à soutenir Artemis, le programme destiné à ramener des astronautes sur la Lune.

Jeudi, un autre robot spatial, "Athéna" - conçu pour la NASA par la société privée Intuitive Machines qui avait déjà lancé Odysseus - doit tenter d'alunir à son tour. Cet engin de plus de 4 mètres de haut a emprunté une trajectoire bien plus directe que Blue Ghost et doit se poser sur le pôle Sud de la Lune, objet de nombreuses convoitises car il s'y trouve de l'eau sous forme de glace.

Historique des missions vers la Lune, par pays ou région et statut de mission AFP

Ces missions doivent permettre de tester des technologies visant à améliorer la navigation, dans l'objectif d'aider à préparer de futures missions humaines sur la Lune, dans le cadre du programme Artemis.

Les incertitudes autour de ce projet ne cessent cependant de croître: après de multiples reports, la Nasa table aujourd'hui sur un retour des astronautes à l'horizon "mi-2027", mais le président Donald Trump s'est montré sceptique sur l'utilité de repasser par la Lune avant d'aller sur Mars.