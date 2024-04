Un tribunal philippin suspend la production d'un OGM pour des craintes en matière de sécurité

Un tribunal philippin a interrompu la diffusion commerciale d'un organisme génétiquement modifié (OGM), le riz doré, affirmant que les points de vue contradictoires de la communauté scientifique à son propos font craindre des risques "graves" pour la santé et l'environnement.

La cour d'appel de Manille a révoqué le permis de biosécurité nécessaire à la production commerciale de cet OGM accordé par le régulateur gouvernemental en 2021, après une plainte à son encontre.

La décision du tribunal, qui date du 17 avril et a été consultée jeudi par l'AFP, s'applique aussi à une variété d'aubergine génétiquement modifiée, l'aubergine Bt, développée pour résister aux nuisibles. Comme le riz doré, elle a été conçue par des institutions philippines.

"En raison des points de vue scientifiques contradictoires et d'incertitudes quant aux risques et effets du riz doré et de l'aubergine Bt, des menaces potentiellement graves pèsent sur le bien-être de la population et l'environnement", a déclaré la cour.

La diffusion commerciale de ces deux OGM n'est plus autorisée "jusqu'à ce que les agences gouvernementales compétentes soumettent des preuves sur leur sécurité et leur respect de toutes les obligations légales", est-il écrit dans cette décision.

Les Philippines ont été le premier pays du monde à accorder leur autorisation à la production de riz doré, enrichi en béta-carotène, précurseur de la vitamine A, et reconnaissable à sa couleur jaune, avec pour objectif de lutter contre la cécité infantile.

D'après des données de l'Organisation mondiale de la Santé, les carences en vitamine A sont responsables de quelque 500.000 cas de cécité infantile chaque année, la plupart dans les pays en développement.

John de Leon, le directeur exécutif du département de l'agriculture de l'Institut des Philippines pour la recherche sur le riz, à l'origine pour partie du riz doré, a déclaré dans un communiqué que son institut "évalue les implications" de cette décision pour préparer sa réponse.

Le riz doré a reçu "des évaluations positives en matière de sécurité alimentaire" de la part de régulateurs en Australie, Nouvelle-Zélande, au Canada et aux Etats-Unis, se défend quant à lui l'Institut international pour la recherche sur le riz, aussi à l'origine du riz doré.

Greenpeace, qui a déposé la plainte avec d'autres organisations, a salué la décision du tribunal, qualifiée dans un communiqué par sa responsable en Asie du Sud Wilhelmina Pelegrina de "victoire monumentale pour les agriculteurs philippins et les Philippins qui combattent depuis des décennies" les OGM.