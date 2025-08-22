Une Britannique atteinte d'une maladie neurodégénérative retrouve sa voix grâce à l'IA

Le
22 Aoû. 2025 à 12h04 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Cette photo fournie par Smartbox Assistive Technology montre Sarah Ezekiel et son fils Eric chez eux à Hendon, au nord de Londres, le 16 août 2025.

Cette photo fournie par Smartbox Assistive Technology montre Sarah Ezekiel et son fils Eric chez eux à Hendon, au nord de Londres, le 16 août 2025.

Smartbox Assistive Technology/AFP
-
Partager 2 minutes de lecture

Eric et Aviva ont grandi sans entendre la voix de leur mère, atteinte d'une maladie neurodégénérative. Mais grâce à un vieil enregistrement audio de cette dernière, exploité par l'intelligence artificielle, il peuvent désormais la découvrir.

Il y a 25 ans, alors qu'elle attend son deuxième enfant, Sarah Ezekiel découvre qu'elle souffre d'une maladie dégénérative pouvant conduire certains malades à perdre complètement la parole. Cela fut son cas.

Après le choc du diagnostic, elle a pu utiliser un ordinateur et une technologie de synthèse vocale pour communiquer, mais avec une voix robotique, complètement déshumanisée.

Ses enfants, Aviva et Eric ont grandi sans jamais connaître le son de la voix de leur mère.

Jusqu'au jour où la famille est entrée en contact avec la société britannique Smartbox Assistive Technology. Cette dernière développe des outils de communication, notamment avec l'Intelligence artificielle, pour les personnes en situation de handicap.

Objectif: retrouver la véritable voix de Sarah.

Pour ce faire, l'entreprise demande à la famille de mettre la main sur de vieux enregistrements de Sarah. Ces derniers doivent être suffisamment longs et de bonne qualité, prévient-elle.

Les personnes qui souffrent d'une maladie dégénérative sont aujourd’hui encouragées à enregistrer leur voix le plus tôt possible, afin de pouvoir se tourner vers l'IA.

Mais avant l’ère du numérique et des smartphones, il était bien plus rare de disposer d’enregistrements adaptés.

Sarah Ezekiel n’a pu retrouver qu’un extrait de sa voix. Tiré d’une vidéo familiale des années 1990, il ne durait que huit secondes et était de mauvaise qualité, le son de sa voix étant parasité par le son d'un programme télé.

Mais la société britannique ne s'avoue pas vaincue. Elle commence par isoler la voix de Sarah avant de se servir de l'IA générative.

Le résultat dépasse les espérances. La technologie a même réussi à reproduire le léger zozotement de l'intéressée. "Je lui ai envoyé des échantillons, et elle m'a répondu par e-mail en disant qu’elle en avait presque pleuré en l’écoutant", a dit à l'AFP Simon Poole de la société Smartbox.

"Elle l’a fait écouter à une amie qui la connaissait avant qu’elle ne perde sa voix, et cette amie a dit que c’était comme si elle avait retrouvé sa propre voix", s'est-il encore réjoui auprès de l'AFP.

Pour lui, le vrai progrès réside dans le fait qu'avec l'IA, "les voix sont vraiment humaines et expressives, et qu’elle redonne cette humanité qui manquait jusque là à des voix un peu trop synthétiques".

In fine, cela permet de "préserver l'identité de la personne", observe-t-il.

Science
ROYAUME-UNI

Dans le même thème - Science

Un ouvrier travaillante sur un chantier de lignes de tramway le long de la Garonne se protège du soleil pendant une vague de chaleur à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, le 1er juillet 2025
Science

Des vertiges à la mort, l'ONU appelle à protéger les travailleurs des chaleurs extrêmes

Une girafe dans une réserve près de Winhoek, en Namibie, le 15 mai 2015
Science

Il n'existe pas une espèce unique de girafes mais quatre

Le chocolat contient une quantité &quot;non négligeable&quot; de cadmium, métal lourd aux effets nocifs pour la santé, met en garde jeudi l'UFC-Que Choisir
Science

Contamination au cadmium: gare à l’abus de chocolat, avertit l’UFC-Que Choisir

51.50853, -0.12574

À la une

International

L'armée israélienne menace de détruire Gaza-ville: quels sont ses objectifs?

International

"Plus d'un million de personnes en situation d'urgence": pourquoi l'ONU reconnaît désormais l'état de famine dans la bande de Gaza

Sport

AfroBasket 2025: le Mali, le Sénégal, l'Angola et le Cameroun qualifiés en demi-finales

International

États-Unis : les 55 millions de personnes détenteurs de visa américain vont faire face à des contrôles renforcés

Afrique

Guinée: au moins 15 morts dans un glissement de terrain, des disparus recherchés

Afrique

Présidentielle en Côte d’Ivoire: Jean-Louis Billon rompt avec Tidjiane Thiam et veut être le candidat de "l'alternative"

International

Thaksin, figure de la politique thaïlandaise, acquitté du crime de lèse-majesté

International

Ukraine: vers un soutien aérien américain et des troupes européennes au sol?

Afrique

Ticad 2025: économie, nourriture, formation... Comment le Japon investit en Afrique

Entretien

"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?