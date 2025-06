Une galaxie capturée en mille couleurs pour mieux l'étudier

Une spirale tourbillonnant dans d'infinies nuances de rose, de jaune et d'orange: des astronomes de l'Observatoire européen austral (ESO) ont capturé l'image d'une galaxie en milliers de couleurs afin de pouvoir mieux étudier son fonctionnement.

"Les galaxies sont des systèmes incroyablement complexes que nous avons encore du mal à comprendre", rappelle dans un communiqué de l'ESO Enrico Congiu, qui a dirigé une étude publiée mercredi dans Astronomy & Astrophysics.

Bien qu'elles soient extrêmement grandes, leur évolution dépend de phénomènes se passant à des échelles beaucoup plus petites impliquant leurs éléments constitutifs: étoiles, gaz et poussières.

Ces éléments émettent différentes couleurs, mais les images conventionnelles n'en capturent qu'une poignée.

La nouvelle carte de la galaxie du Sculpteur publiée par l'ESO en comprend des milliers.

Cette galaxie située à 11 millions d'années-lumière de nous n'a pas été choisie au hasard.

Elle est "suffisamment proche" pour qu'on puisse "étudier ses éléments constitutifs avec des détails incroyables" et "suffisamment grande pour que nous puissions la voir comme un système complet", explique M. Congiu.

Les chercheurs l'ont observée pendant plus de 50 heures à l'aide de l'instrument MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) du Very Large Telescope (VLT) au Chili. Et ont assemblé plus de 100 expositions pour couvrir une zone de la galaxie d'une largeur d'environ 65.000 années-lumière.

"Nous pouvons faire un zoom avant pour étudier les régions spécifiques où les étoiles se forment", mais aussi "faire un zoom arrière pour étudier la galaxie dans son ensemble", se réjouit Kathryn Kreckel, de l'université de Heidelberg (Allemagne), co-autrice de l'étude.

Dans une première analyse des données, l'équipe a découvert dans la galaxie environ 500 nébuleuses planétaires, des régions de gaz et de la poussière rejetées par des étoiles mourantes semblables au Soleil.

"La découverte des nébuleuses planétaires nous permet de vérifier la distance qui nous sépare de la galaxie, une information essentielle dont dépendent les autres études de la galaxie", souligne Adam Leroy, professeur à l'université d’État de l'Ohio (États-Unis) et coauteur de l'étude.

Les futurs projets utilisant la carte exploreront la manière dont le gaz s'écoule, modifie sa composition et forme des étoiles dans toute la galaxie, précise l'ESO.