Une météorite éclaire l'évolution précoce de Mars

Des fragments de granite retrouvés dans une météorite suggèrent que des embryons de continent se sont formés sur Mars il y a 4,4 milliards d'années, éclairant son évolution précoce ainsi que celle de la Terre.

Si les missions d'exploration envoyées sur la planète rouge n'ont pas encore permis de ramener des échantillons de roche martienne sur Terre, certains nous sont déjà parvenus sous forme de météorites.

L'origine de ces 400 kg de roches collectées à travers le monde a été déterminée notamment grâce aux "gaz rares qui ont été piégés dans certaines de ces roches martiennes au moment où elles ont été éjectées dans l'espace", explique à l'AFP Brigitte Zanda, spécialiste des météorites au Muséum national d'histoire naturelle (MNHN) de Paris.

Des gaz rares qui correspondent à ceux "mesurés dans l'atmosphère de Mars", indique la chercheuse, co-autrice de l'étude publiée vendredi dans Nature Geosciences.

En 2012, un marchand de météorites français lui a apporté des échantillons retrouvés dans le Sahara occidental. La météorite NWA7533, surnommée "Black Beauty", avait une texture "très complexe" et "totalement différente" de celle des autres météorites martiennes, raconte-t-elle.

L'intérieur, sombre et parsemé de grains "roses clairs et blanchâtres", était constitué de fragments rocheux et de poussières qui se sont consolidés à la suite d'un ou plusieurs impacts sur des terrains très anciens dans l'hémisphère Sud de Mars.

Présence d'eau

Toutes les météorites martiennes retrouvées jusqu'à présent étaient "apparentées à des basaltes", rappelle Mme Zanda. Ces roches denses, qui forment la croûte océanique sur Terre, sont issues du refroidissement rapide de l'océan de magma à la surface d'une planète lors de sa formation.

Cette photo diffusée le 3 janvier 2013 par la Nasa montre un fragment de "Black beauty", surnom de la météorite NWA7533, retrouvée dans le Sahara occidental NASA/AFP/Archives

On a longtemps pensé que, sur Mars, le processus s'était arrêté là et que la planète rouge n'avait pas l'équivalent de continents terrestres. Ces derniers sont constitués de roches riches en silice, moins denses que le basalte, et qui "flottent" sur la croûte océanique.

Cette idée a été remise en cause au cours de la dernière décennie par la découverte par le rover Curiosity de roches martiennes plus riches en silice que les basaltes. Ce que vient confirmer l'étude de Nature Geosciences.

Certains des fragments rocheux de "Black Beauty" se sont en effet révélés être du granite, qui contient un minéral composé de silice pure: le quartz.

"Il semble bien qu'il se soit formé des proto-continents sur Mars et que cela soit lié à des impacts qui ont fait fondre une grosse épaisseur de croûte martienne, les liquides ainsi formés ayant évolué vers des compositions plus riches en silice", avance Mme Zanda.

Cette découverte est aussi une indication forte de la présence ancienne d'eau à la surface de Mars, ces phénomènes étant facilités par l'assimilation d'eau dans le magma.

Mais comme Mars est beaucoup plus petite que la Terre et a emmagasiné moins de chaleur au départ, "sa croûte a très tôt arrêté de se renouveler", explique la chercheuse.

Ces granites martiens vieux de 4,4 milliards d'année éclairent aussi l'évolution géologique des jeunes années de notre planète, alors que "nous n'avons accès à aucune roche aussi ancienne sur Terre", souligne Mme Zanda.

Les roches les plus anciennes de notre planète ont été détruites par l'effet combiné de l'érosion et de la tectonique des plaques - ces plaques rigides qui se déplacent à la surface de la Terre modifiant la disposition des continents et des océans. Les seuls témoins de l'existence extrêmement ancienne de la Terre sont des grains de zircons datant de 4,3 milliards d'années.

Mais "les modèles physiques indiquent que Mars et la Terre présentaient vraisemblablement des conditions climatiques très proches et que les processus géologiques qui s'y déroulaient étaient similaires. Il est donc permis de penser que les processus à l'origine des premiers continents terrestres sont similaires à ceux qui ont formé les premiers granites martiens", selon la chercheuse.