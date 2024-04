Grand Angle : IA, ChatGPT, Métaver... et si la tech pouvait sauver le monde ?

L'intelligence artificielle est de plus en plus présente dans notre quotidien : éducation, santé, environnement... C'est une technologie qui fascine, et qui inquiète. Pour notre invitée, Fatie Toko, directrice de la transformation et de l'innovation Data & IA au sein du groupe La Poste et auteure du livre "Et si la tech pouvait sauver le monde ?", il y a pourtant de nombreuses raisons d'être optimiste.