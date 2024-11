Sciences : il y a 50 ans, la découverte de Lucy retraçait nos origines

La plus célèbre de nos ancêtres, vécu il y a plus de 3 millions d'années et souvent présentée comme "la grand-mère de l'humanité", l'Australopithèque Lucy a été découverte il y a exactement 50 ans en Ethiopie. Son fossile nous a permis d'en apprendre beaucoup sur nos propres origines... mais Lucy garde probablement encore quelques secrets ! On en parle ce soir avec nos invités : Amélie VIALET, paléoanthropologue, maitre de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle, à Paris ; et Jean-Renaud BOISSERIE, paléontologue, directeur de recherche au CNRS.