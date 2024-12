Accident d'autocar dans les Pyrénées: enquête pour homicides involontaires

Une enquête judiciaire, notamment pour "homicides involontaires par violation délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité", a été ouverte suite à l'accident d'autocar à Porté-Puymorens (Pyrénées-Orientales) qui a fait deux morts et plusieurs blessés, a indiqué mercredi le parquet de Marseille.

L'enquête, confiée à la gendarmerie de Prades (Pyrénées-Orientales) et la section de recherches de la gendarmerie de Montpellier, vise également le même chef "par conducteur" et ceux de blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui, a précisé le parquet de Marseille, dont le pôle accident collectif a une compétence interrégionale. Le parquet de Perpignan s'est donc dessaisi de l'enquête.

"Plusieurs blessés sont encore hospitalisés, en France et en Espagne, dont le chauffeur, de nationalité espagnole", poursuit le parquet dans un communiqué, sans plus de précisions sur leur état. Le texte évoque "48 occupants recensés de ce car", de précédentes informations évoquaient 47 personnes à bord.

Pour une raison encore inconnue, l'autocar a quitté sa voie de circulation et heurté une falaise dimanche vers 17H00 sur une route de montagne à plus de 1.600 mètres d'altitude, dans les Pyrénées.

Le véhicule, dont tout un côté a été arraché par le frottement contre la paroi rocheuse, semble avoir traversé la route pour aller s'encastrer dans la falaise.

L'autocar espagnol accidenté après avoir heurté une falaise, est remorqué par un camion à Porté-Puymorens, dans les Pyrénées-Orientales, le 1er décembre 2024 AFP

Des témoignages mentionnés par les autorités locales évoquaient des "zigzags" du car sur la chaussée avant le choc.

Le conducteur, sur lequel des analyses toxicologiques ont été effectuées, a été très grièvement blessé et n'avait pu être immédiatement entendu, avaient indiqué les autorités locales lundi.

L'autocar effectuait une excursion d'une journée entre Barcelone et le Pas de la Case, bourg d'Andorre réputé pour ses magasins de produits détaxés, et se trouvait sur le chemin du retour quand l'accident est survenu.

"La très grande majorité" des passagers étaient des Colombiens résidant en Espagne et il y avait aussi un Espagnol, un Marocain et un Equatorien, selon la préfecture des Pyrénées-Orientales.

Le consulat de Colombie en France a fait état mardi dans un communiqué de sept ressortissants toujours hospitalisés la veille suite à l'accident.