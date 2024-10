Accident de car de Millas: la conductrice hospitalisée, le procès reprend sans elle

Le procès en appel de l'accident mortel d'un bus scolaire à un passage à niveau à Millas (Pyrénées-Orientales) en 2017 a repris jeudi sans la prévenue, la conductrice, celle-ci étant toujours hospitalisée après son malaise mercredi.

L'état de santé de Nadine Oliveira, 55 ans, "nécessite une hospitalisation en cardiologie", a précisé le président de la cour à l'ouverture de l'audience jeudi, en lisant le certificat médical délivré par l'hôpital d'Aix-en-Provence.

Sa comparution devant la cour est "compromise pour un temps non-déterminé", poursuit le certificat.

Les avocats de Mme Oliveira ont fourni à la cour un pouvoir donné par leur cliente pour la représenter en son absence. L'un d'eux, Me Louis Fagniez, a pris la parole pour dire que Nadine Oliveira a "manifesté le souhait de revenir dès qu'elle le pourrait".

Après les témoignages d'enfants présents dans le bus accidenté mercredi, la conductrice avait fondu en larmes puis avait fait un malaise et avait dû être évacuée par les pompiers, poussant le président de la cour à interrompre le procès à la mi-journée puis à le suspendre jusqu'à jeudi matin.

Lors de son procès en première instance à Marseille, en novembre 2022, Nadine Oliveira avait subi un grave problème cardiaque dès le quatrième jour d'audience et n'avait jamais plus été en mesure d'assister aux débats. Elle avait été condamnée en son absence à cinq ans de prison dont un an ferme.

Le 14 décembre 2017, le car qu'elle conduisait à Millas, ramenant 23 collégiens chez eux après les cours, s'était retrouvé au milieu des rails et avait été percuté et littéralement coupé en deux par un TER roulant à 75 km/h, une collision qui avait fait six morts et dix-sept blessés, dont plusieurs grièvement.