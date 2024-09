Accident mortel dans le Doubs: le conducteur était alcoolisé

Le conducteur de la voiture victime d'un grave accident qui a fait quatre morts dans la nuit de dimanche à lundi dans le Doubs était alcoolisé, a annoncé mercredi le procureur à l'AFP.

"Le conducteur de la voiture, âgé de 41 ans, était alcoolisé au moment de l'accident: il avait 1,26 gramme d'alcool par litre de sang", a précisé le procureur de la République de Besançon, Etienne Manteaux.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les quatre hommes avaient quitté vers minuit un complexe bar-jeu-karting, situé à Besançon.

"Ils avaient tourné dans la voiture une vidéo d'eux en train de faire la fête", a noté le magistrat.

L'accident, très violent a été repéré à environ 01h30 du matin, mais il a pu se produire avant sur cette route départementale permettant d'entrer dans Saône, une commune de l'agglomération de Besançon où étaient domiciliées les quatre victimes, âgées de 32 à 54 ans.

"La vitesse à laquelle ils roulaient au moment de l'accident est bien celle du compteur, qui était bloqué à 180 km/h", a ajouté M. Manteaux, précisant que les tests stupéfiants étaient en revanche revenus négatifs.

Le magistrat a précisé les nationalités des victimes: il ne s'agit pas de quatre Brésiliens comme annoncé dans un premier temps, mais de trois Brésiliens et un Cap-Verdien.

L'accident a été d'une violence inouïe: la voiture, une Volkswagen Passat, a quitté la route et est venue "sectionner un arbre de 1,04 mètre de diamètre", avait déjà indiqué le procureur lundi.

Les autopsies des quatre victimes ont permis de confirmer des décès liés directement à l'accident: les quatre hommes sont morts d'hémorragies et de fractures de la colonne vertébrale.

Les victimes vivaient à Saône et trois de ces hommes travaillaient dans les travaux publics. Le quatrième, le plus jeune, était arrivé plus récemment et cherchait du travail.

"L'accident n'a pas de rapport avec leur travail. Ils habitaient à 200 mètres du lieu de l'accident, avec la femme et l'enfant de l'un d'eux", avait confié à l'AFP Benoît Vuillemin, maire de la commune. Saône compte un peu plus de 3.000 habitants.