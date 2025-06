Accident routier mortel: "Je suis en faute", reconnaît le rappeur Koba LaD

"De A à Z, je suis en faute": le rappeur Koba LaD a reconnu mercredi avoir causé la mort d'un de ses "meilleurs potes" lors de son procès pour homicide involontaire aggravé, après un accident routier à Créteil en septembre 2024.

L'artiste aux trois disques de platine et aux multiples condamnations comparaît depuis le début de l'après-midi devant le tribunal correctionnel de Créteil dans une salle pleine à craquer.

Dans l'accident avait été tué le passager avant, un ami proche du rappeur, tandis que la petite amie du défunt, assise à l'arrière, avait été légèrement blessée.

Au volant d'une berline sportive de luxe et testé positif au cannabis, Koba LaD (Marcel Junior Loutarila à l'état civil), âgé aujourd'hui de 25 ans, avait percuté à grande vitesse un camion à l'arrêt sur une bretelle de sortie d'une station-essence.

Élégant dans son ensemble gris et soigneusement coiffé, l'artiste, qui comparaît détenu, a répondu à l'audience aux questions qui lui étaient posées et formulé à plusieurs reprises des excuses. Il s'est parfois essuyé les yeux.

"De A à Z, je suis en faute, du début à la fin je suis en faute, par ma faute j'ai perdu l'un de mes meilleurs potes et c'est dur de vivre avec, madame", a-t-il expliqué à la présidente.

Il a maintenu sa version des faits, selon laquelle l'accident a eu lieu en raison d'une queue de poisson d'une voiture sur l'autoroute, qui l'a forcé selon lui à faire une "mauvaise manœuvre" ayant conduit à l'accident.

"Vous avez présenté des excuses à la famille Dogbey, ils attendent des réponses", a tancé l'une des avocates de la famille de la victime.

"J'ai fait une erreur", répond-t-il. "Ce n'est pas une erreur monsieur, il y a mort d'homme !", s'est-elle indignée, soulignant qu'il avait plus tôt dans l'audience fait un lapsus en assurant qu'il "n'avait pas tué" comme un "criminel".

Le délit pour lequel il comparaît est aggravé par deux circonstances: la vitesse excessive à laquelle il roulait et la consommation de stupéfiants.

Deux éléments que sa défense compte nuancer lors des plaidoiries.

Les analyses toxicologiques réalisées après l'accident avaient détecté dans son sang une concentration de THC, principal ingrédient actif du cannabis, entre 1,1 et 1,3 nanogramme par millilitre, selon l'ordonnance qu'a pu consulter l'AFP.

"La dernière fois que j'ai fumé c'était 10 jours avant", a-t-il assuré. "Ce n'est pas possible compte tenu de vos taux", a glissé à un autre moment la présidente, en référence aux deux analyses précitées.

Casier chargé

Ce procès n'est pas la première affaire pour laquelle Koba LaD fait face à la justice: il a déjà été condamné à plusieurs reprises.

En janvier, le tribunal correctionnel de Melun (Seine-et-Marne) l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement pour des violences commises en 2022 sur son manager historique.

Un mois auparavant, il s'était vu infliger trois mois de détention pour des stupéfiants retrouvés dans sa cellule.

Il a aussi été condamné en septembre 2024 à un an de prison ferme à Paris pour d'autres violences, cette fois dans une boîte de nuit de la capitale, deux ans plus tôt.

Un autre accident de voiture dans lequel il était impliqué avait conduit à sa condamnation à trois mois de prison avec sursis à Marseille, en 2020.

Récemment, son nom a par ailleurs surgi autour de l'évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra, qui a coûté la vie à deux agents pénitentiaires au péage d'Incarville (Eure) le 14 mai 2024: Koba LaD a été mis en examen en mars dans cette affaire et placé sous contrôle judiciaire.

Mohamed Amra (c) escorté par des policiers, le 23 février 2025 à Bucarest, en Roumanie AFP

Il est poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni de cinq ans d'emprisonnement.

Cette mise en examen "ne repose tout simplement sur rien", avaient dénoncé Mes Stéphane Cherqui et Arthur Vercken, jugeant que le rappeur n'était placé sous ce statut qu'"à cause de sa notoriété et au seul prétexte qu'il connaît des protagonistes de l'affaire".

Certains suspects dans ce dossier sont soupçonnés d'appartenir à la Black Manjak Family, présentée comme une organisation criminelle basée en Normandie et spécialisée dans les stupéfiants, avec de possibles liens avec Koba LaD.

L'artiste avait annoncé une tournée à travers la France pour 2025, projet à l'arrêt à ce stade en raison des procédures judiciaires en cours.