Accusé de féminicide, il n'arrive pas à donner d'explications à la cour d'assises de Seine-Saint-Denis

Khalid Fahem ne sait pas expliquer son geste mais a juré jeudi devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis qu'il ne comptait pas tuer son ex-femme. En novembre 2021, Bouchra Bouali, sous protection de la justice, a été poignardée 17 fois.

L'accusé de 54 ans, qui encourt la réclusion criminelle à perpétuité, a débuté son interrogatoire de trois heures par des excuses à ses filles et à la famille de la victime.

"Je ne sais pas ce qui m'a pris et je regrette vraiment. Je demande encore pardon. J'ai honte, j'ai pas les mots... je suis un criminel", a déclaré cet ancien videur de boîte de nuit.

Pourtant le jour des faits cet homme, condamné pour violences conjugales, achète un couteau avec une lame de 20 cm, l'aiguise et s'approche de son ancien domicile d'Epinay-sur-Seine.

Il attend pendant deux heures le retour de son ex-femme.

Lorsqu'elle arrive au pied de la tour, il sort de la voiture, s'en approche et l'agrippe par le bras pour "parler". Ecouteurs aux oreilles, en état de choc, Bouchra Bouali cherche son taser pour se défendre.

Les 17 coups de couteau fusent, la plupart dans le dos.

"Pourquoi vous donnez ces coups ?", interroge Denis Kenette, le président de la cour.

"Je sais pas, j'ai pas fait exprès (...) je sais même pas ce qu'il se passe (...) les coups sont partis comme ça", bredouille l'accusé dans de grands gestes.

"J'étais pas là-bas pour tuer ma femme, monsieur le président", assure-t-il, prétextant avoir pris le couteau "au cas où".

Argent, soupçons de tromperie… Khalid Fahem ne dévoile pas d'où provenait la rancoeur qu'il entretenait envers son ex-femme, propriétaire d'un commerce de prêt-à-porter à Paris. A des codétenus, il promet qu'il la tuera une fois sorti de prison.

Détentrice d'un téléphone grave danger, qui permet de déclencher l'intervention rapide des forces de l'ordre, Bouchra Bouali vivait dans la peur.

Le 26 novembre, elle ignore qu'il avait bénéficié d'une libération anticipée.

Son meurtre a amené le ministère de la Justice à prendre un mois plus tard un décret ordonnant aux autorités d'informer systématiquement les victimes de violences conjugales de la sortie de détention d'un conjoint violent et de s'interroger sur les mesures de protection à prendre.

"Un cauchemar"

Jeudi se présente à la barre une adolescente de 17 ans, voile noir autour d'un visage rond, épaisses lunettes: la fille aînée de Bouchra Bouali, qui vit aujourd'hui au Maroc.

Volubile, avec les tics de langage et les phrases avalées bien de son âge, elle dresse un portrait au vitriol de ce "monsieur", comme elle désigne son père: "Tout ce qui l'intéresse dans la vie, c'est l'argent, son image et tuer ma mère. C'est les trois intérêts de sa vie".

Au moment du drame, c'est avec elle que sa mère est au téléphone. "Je lui raconte toute ma vie ta-ta-ta. Il y a eu une demi-seconde où il y a eu un silence, et là elle a commencé à crier mon prénom."

L'adolescente met sa petite sœur à l'abri dans sa chambre, appelle la police, prend un couteau, hésite à descendre au pied de la tour, renonce. La police arrive. Pour se couper de l'agitation, la fille de 14 ans se met sur son portable avec de la musique.

"Je regardais mon téléphone pour me raisonner. Pour moi, c'était pas possible etc. Je regardais la story Snap de Y. – Y. est dans ma classe - et il y avait l'article du Parisien, et il y avait une photo en bas de chez nous et il y avait marqué +une femme de 45 ans tuée par son ex-mari+ et c'est là que j'ai compris. Je l'ai montré à la police, et ils ont éteint mon téléphone".

Jusqu'ici bravache, presque étrangement joviale, l'adolescente se délite soudain devant la cour d'assises.

"Des fois je me dis que c'est un cauchemar, que c'est pas possible", dit-elle en s'étranglant de sanglots. "C'est pour ça que j'essaye de faire la fille courageuse, qui n'a pas d'émotions. Je ne sais pas comment c'est possible d'être aussi sauvage".

Jusqu'ici impassible, regardant son procès d'un air détaché, même l'accusé dans le box se met à pleurer.