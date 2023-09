Affaire des 43 étudiants disparus au Mexique: de nouveaux restes seront analysés

Un laboratoire autrichien va analyser des restes humains qui pourraient appartenir à certains des 43 étudiants mexicains de l'école normale d'Ayotzinapa, disparus il y a neuf ans, et dont les multiples versions de l'enquête suscitent de nombreuses polémiques, a annoncé mercredi le gouvernement.

Cette annonce intervient au lendemain d'un rassemblement à Mexico de proches des disparus qui réclament inlassablement justice.

Seulement trois victimes ont été identifiées par les experts de l'université d'Innsbruck.

"Nous avons d'autres dépouilles en attente d'identification", a déclaré Alejandro Encinas, vice-ministre chargé des droits humains, lors d'une conférence de presse.

Deux ensembles de restes, sur plus de 120 découverts, attendent de subir une analyse génétique au laboratoire d'Innsbruck, a déclaré M. Encinas, qui dirige la Commission de vérité nommée par le gouvernement.

Une marche à l'occasion du neuvième anniversaire de la disparition de 43 étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa, le 26 septembre 2023 à Mexico AFP

Des experts du bureau du procureur général du Mexique effectueront également leur propres analyses génétiques sur d'autres restes, a-t-il ajouté.

Selon M. Encinas, 132 suspects ont été entendus dans le cadre de cette affaire. Parmi eux, 41 membres du cartel de narcotrafiquants des Guerreros Unidos, 71 policiers, un ancien procureur général, 14 membres de l'armée et cinq autres fonctionnaires.

Ces étudiants d'Ayotzinapa ont disparu dans la nuit du 27 septembre 2014 après s'être rendus à Iguala, dans l'Etat de Guerrero, où ils s'apprêtaient à monter à bord de plusieurs autobus pour se rendre à Mexico et participer à une manifestation.

Selon les versions officielles, ils ont été détenus par la police, en collusion avec des criminels, et auraient été livrés au cartel des Guerreros Unidos qui les aurait assassinés.

L'interception des communications du cartel par l'Agence anti-drogue américaine (DEA) indique que les étudiants ont été pris pour des membres d'un cartel rival et que les bus qu'ils avaient réquisitionnés contenaient de la drogue, des armes ou de l'argent, a déclaré M. Encinas.

L'année dernière, la commission vérité a qualifié l'affaire de "crime d'Etat", soulignant que l'armée avait une part de responsabilité, soit directement, soit par négligence.

Le 26 juillet, la commission a mis fin aux enquêtes entamées en 2015, affirmant que l'armée avait refusé de transmettre des informations sensibles, rendant "impossible" la poursuite de son travail.

Des experts indépendants et des proches accusent le gouvernement d'Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) de ne pas avoir transmis toutes les informations dont il dispose sur l'affaire.

"Nous regrettons que la réponse d'AMLO soit de soutenir (l'armée) et non la vérité et la justice", a déclaré l'un des parents, Emiliano Navarrete, lors de la manifestation mardi.