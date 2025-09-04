Affaire Maddie: le malaise du parquet allemand avant la libération du "dangereux" suspect

Christian Brueckner, on the left, next to his lawyer Friedrich Fuelscher, in a courtroom in Braunschweig on October 8, 2024

Le procureur allemand Christian Wolters s'est inquiété, dans un entretien à l'AFP, de la libération imminente du principal suspect dans la disparition de la fillette britannique Madeleine McCann, un individu "dangereux" qui pourrait disparaître dans la nature.

Les enquêteurs estiment que Christian Brückner, 48 ans et qui achève de purger une peine de prison en Allemagne pour un autre crime, a tué en 2007 au Portugal la petite Maddie. Mais cette affaire, qui a horrifié le public européen, n'a jamais été élucidée.

Faute de preuves suffisantes pour obtenir une mise en accusation, le parquet allemand ne peut empêcher la remise en liberté de leur principal suspect, un homme au lourd passé judiciaire pour des crimes sexuels violents et qui doit sortir de sa prison allemande d'ici le 17 septembre.

Le procureur en charge du dossier, Christian Wolters a souligné, dans un entretien accordé à l'AFP, que M. Brückner restait "foncièrement dangereux".

"Récidiver"

Selon lui, l'expert psychiatre qui l'a examiné récemment a conclu que "de nouvelles agressions sexuelles sont à attendre". "Il n'a suivi aucune thérapie (...) en prison, et dès lors nous devons partir du principe qu'il va récidiver", a estimé M. Wolters, au sujet de son suspect que la justice allemande mentionne sous le nom de Christian B.

En conséquence, le parquet a demandé à ce que M. Brückner soit soumis à des mesures de surveillance, comme un bracelet électronique ou une obligation de renseigner son adresse, mais la justice n'a pas encore tranché la question.

Et même soumis à un tel contrôle, il restera "un homme libre", met en garde le procureur. "Je pense qu'il quittera l'Allemagne, à cause de toute cette agitation médiatique", estime M. Wolters.

M. Brückner a toujours démenti avoir un lien avec l'affaire Maddie, tandis que le parquet allemand n'a jamais détaillé le contenu de son dossier au nom du secret de l'instruction. L'avocat de l'intéressé, qui achève de purger une peine pour le viol d'une Américaine âgée de 72 ans en 2005 au Portugal, n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP cette semaine.

Madeleine McCann, trois ans, avait disparu en mai 2007 d'un logement de vacances dans l'Algarve, au Portugal, alors que ses parents dînaient dans un restaurant voisin. Malgré des années d'enquête, de multiples pistes et fouilles, la fillette n'a jamais été retrouvée.

The chief prosecutor in the case, Christian Wolters, said that Christian Brueckner remains 'fundamentally dangerous' AFP/Archives

En 2020, les enquêteurs allemands ont soudainement désigné M. Brückner comme leur principal suspect, assurant disposer de preuves concrètes. Mais ces éléments se sont avérés insuffisants pour une inculpation. Pour autant, l'enquête et les expertises se poursuivent.

Le viol pour lequel M. Brückner a été condamné avait été commis dans la même région où la fillette avait disparu. Il a, en outre, été acquitté cette année d'une série de crimes sexuels contre des enfants commis dans cette même zone entre 2000 et 2017.

Aucun alibi

Dans ce dernier dossier, le parquet a fait appel et attend la date pour un nouveau procès mais la décision n'interviendra pas avant 2026. Dès lors, sa remise en liberté était inévitable.

"Nous espérons juste que lorsqu'on aura besoin de lui, nous pourrons le retrouver", dit M. Wolters, "mais en soi, on ne peut pas empêcher une personne libre de se rendre d'un pays à un autre".

Le procureur a assuré que son équipe ne relâchait pas ses efforts dans le dossier McCann, et qu'elle espère encore confondre son suspect.

Police investigators search for clues into the disappearance of Madeleine McCann on June 5, 2025 in southern Portugal AFP/Archives

Le résultat d'une perquisition en juin au Portugal, notamment, "n'a pas encore été exploité", souligne-t-il.

S'il ne veut s'avancer sur un calendrier ou sur la probabilité d'une mise en accusation, M. Wolters estime encore possible une inculpation de M. Brückner.

"En cinq ans d'investigations, nous n'avons rien trouvé qui puisse réfuter les soupçons visant Christian B. : aucun élément à décharge, aucun alibi, aucune indication qu'il ne pouvait pas se trouver sur les lieux", a souligné Wolters.

"Pour nous, Christian B. est responsable de la mort de Madeleine, et il est le seul responsable".