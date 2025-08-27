Afghanistan: un bus se retourne, 25 morts

Des habitants sur site d'un accident de bus sur l'autoroute Kaboul-Kandahar, à la périphérie de la province de Maidan Wardak, le 27 août 2025 en Afghanistan

Au moins 25 personnes ont été tuées et 27 blessées lorsqu'un bus s'est retourné dans la province de Kaboul, ont annoncé les autorités afghanes mercredi, une semaine après l'accident de la route le plus meurtrier depuis des années dans le pays.

Le bus s'est retourné dans la nuit de mardi à mercredi à l'ouest de la capitale afghane, sur l'autoroute menant à la ville de Kandahar (sud), "du fait de la négligence du conducteur", a indiqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Abdul Mateen Qani.

Selon cette source, 25 personnes ont été tuées et 27 autres blessées. Ces dernières ont été admises dans plusieurs hôpitaux de la région, mais l'étendue de leurs blessures n'a pas été précisée.

Des journalistes de l'AFP sur place ont vu mercredi à la mi-journée des bris de glace et des enfants passer en revue les débris du bus, à plusieurs mètres en contrebas de la route.

Mardi dernier, 78 personnes, dont 19 enfants, avaient péri dans la collision d'un autocar transportant des migrants de retour d'Iran, un camion et une moto, avaient annoncé les autorités locales.

Les accidents de la route sont fréquents en Afghanistan, en partie à cause du mauvais état des routes après des décennies de conflit, de la conduite dangereuse des automobilistes et du manque de réglementation.

En décembre, deux accidents d'autocars impliquant un camion-citerne et un camion sur une autoroute traversant le centre du pays avaient fait au moins 52 morts.