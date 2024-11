Agent municipal tué à Grenoble en septembre: le suspect arrêté au Portugal

Un homme soupçonné d'avoir tué un agent municipal, il y a deux mois et demi en plein centre de Grenoble, a été arrêté jeudi dans le nord du Portugal, où il se cachait depuis le meurtre.

"Un homme de 25 ans qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen à la suite du meutre" de Lilian Dejean, a été "arrêté jeudi à Póvoa de Lanhoso, une commune de la région de Braga (nord)", a indiqué la police portuguaise dans un communiqué.

L'homme, qui a des "antécédents pour crimes violents (...) s'était réfugié dans le nord du Portugal après les faits". Il a été localisé et arrêté avec l'aide de la police française et sera présenté à un magistrat en vue de son extradition, selon cette même source.

"C'est la fin d'un cauchemar et le début d'un long chemin judiciaire", a réagi auprès de l'AFP l'avocat Me Romain Ruiz, qui représente la famille de Lilian Dejean.

Cet agent de propreté de 49 ans a été atteint d'une balle au thorax tôt le dimanche 8 septembre, alors qu'il tentait d'empêcher de fuir un homme ayant causé un accident de la circulation, au volant d'une puissante voiture de location immatriculée en Pologne.

Le père de famille est décédé peu après à l'hôpital. Sa mort avait suscité une immense émotion parmi ses collègues et les habitants, qui lui avaient rendu de vibrants hommages dès le lendemain du meurtre, puis au cour d'une marche blanche. Il avait ensuite été inhumé en Guadeloupe.

Une information judiciaire avait été ouverte notamment pour "meurtre sur une personne chargée d'une mission de service public".

Les papiers d'identité du suspect, dénommé Abdoul Diallo et domicilié à Saint-Martin-d'Hères dans la banlieue de Grenoble, avaient été retrouvés dans la voiture abandonnée, une grosse cylindrée louée à son nom.

"Justice pourra être rendue"

Cet homme était déjà connu de la justice, notamment pour "vols, violences et trafic de stupéfiants", et pour avoir roué de coups, avec cinq codétenus, un autre prisonnier à la maison d'arrêt de Varces (Isère) en juin 2023.

Jugé en août 2023 pour ces faits, il avait écopé d'une peine de quatre mois de prison assortie d'une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans. Une semaine après son retour en prison, il était impliqué dans de nouvelles violences pour lesquelles il devait être jugé le 3 octobre.

D'après le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant, le suspect a pu être interpellé "grâce aux investigations menées par les policiers français" des divisions de la criminalité organisée et spécialisée de Lyon et Grenoble, et "grâce à la coopération policière et judiciaire européenne".

Il tiendra une conférence de presse vendredi avec ces enquêteurs.

"Le meurtrier présumé de notre agent municipal Lilian Dejean vient d'être arrêté au Portugal", a salué sur X le maire écologiste de Grenoble Eric Piolle. "J'ai aujourd'hui une pensée pour la famille de Lilian, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises: justice pourra leur être rendue", a-t-il ajouté.

Depuis le 8 septembre, ses proches ont "connu des moments de doute, d'abattement", a précisé leur avocat. "Mais ils n'ont jamais imaginé qu'on ne l'arrête pas" et "n'ont jamais mis en cause le travail de la justice et de la police."

"Aujourd'hui, ils sont soulagés, car ils ont une perspective d'obtenir des explications", a poursuivi Me Ruiz.

Depuis le début de l'année, la métropole de Grenoble connaît un regain de tension, les autorités judiciaires n'hésitant plus à parler de "guerre des gangs". Le procureur y a dénombré fin octobre une cinquantaine de tirs par arme à feu liés au trafic de drogue depuis début 2024, et qui ont fait six morts.