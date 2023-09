Agressions sexuelles: six mois avec sursis requis contre Franck Lavier, acquitté d'Outreau

Franck Lavier, à droite, et son épouse Sandrine, deuxième à droite, patientent en compagnie de son frère Laurent Lavier, à gauche, et la compagne de ce dernier, Hélène Bernard, à gauche au premier rang, le 26 janvier 2012 au tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, avant de comparaître pour "corruption de mineurs" et "violences habituelles sur mineurs" au côté de quatre de leurs proches