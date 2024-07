Allemagne: deux membres d'une famille tués par balles, le tireur présumé mort

Deux personnes ont été tuées par balle dans le sud-ouest de l'Allemagne dimanche, a annoncé la police, ajoutant que le tireur présumé a également été retrouvé mort dans ce qui semble être une tragédie familiale.

La chaîne régionale SWR, citant des sources de sécurité, a indiqué que le tireur était un homme de 63 ans qui a tué son fils et sa mère, et blessé sa femme et sa fille.

L'attaquant serait un chasseur, selon le tabloïd Bild et SWR.

Des policiers sur les lieux où deux personnes ont été tuées par balles près de Reutlingen, dans le sud-ouest de l'Allemagne, le 14 juillet 2024 AFP

La police de Reutlingen (Bade-Württemberg) a déclaré avoir reçu plusieurs signalements de coups de feu dans la ville d'Albstadt-Lautlingen peu après 12h30 (10h30 GMT).

Les policiers sont arrivés sur les lieux et y ont trouvé trois personnes mortes "dont l'auteur présumé" des tirs, a écrit la police de Reutlingen sur X.

Deux autres personnes ont été blessées, selon la police.

Selon SWR, les deux femmes blessées ont été transportées à l'hôpital par hélicoptère.

L'incident a déclenché un important déploiement policier, et de véhicules de secours.