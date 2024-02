Allemagne: quand Thomas Tuchel a déjà fait sa valise et s'assoit dessus

On a connu la glacière de Marcelo Bielsa, il y a désormais la valise de Thomas Tuchel: sur le départ à la fin de la saison, l'entraîneur du Bayern Munich a passé une partie du match contre Leipzig sur une valise, samedi.

Après une série négative et un titre de champion d'Allemagne qui s'est considérablement éloigné pour le Bayern, les dirigeants du club bavarois et Thomas Tuchel ont décidé de raccourcir d'un "commun accord" le contrat du technicien munichois d'un an, avec une fin prévue le 30 juin 2024.

Pour la rencontre face au RB Leipzig à l'Allianz Arena munichoise, Thomas Tuchel s'est souvent assis sur une valise métallique, ostensiblement placée dans sa zone d'entraîneur.

Une valise pour le départ? "Oui, c'était pensé comme ça. Je l'ai spécialement ramené de la maison. C'est une valise en aluminium, il y a mes affaires à l'intérieur, elles sont déjà toutes emballées", a glissé un brin ironique, Thomas Tuchel en conférence de presse.

Le Bayern compte huit points de retard sur le Bayer Leverkusen (53 contre 61) à onze journées de la fin de la saison. En Ligue des champions, il s'est incliné 1 à 0 à Rome contre la Lazio et devra inverser la tendance à domicile le 5 mars pour espérer voir les quarts de finale.