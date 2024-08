Allemagne : trois morts et des blessés dans une attaque au couteau, l'auteur court toujours

La traque continue ce samedi 24 août en Allemagne pour interpeller l'auteur d'une attaque au couteau dans un festival. Elle a fait trois morts et quatre blessés graves la veille au soir pendant une fête communale à Solingen, dans l'ouest du pays.

"Les victimes et les témoins sont actuellement interrogés", a déclaré la police de la ville voisine de Düsseldorf dans un communiqué diffusé tôt samedi. "La police est actuellement à la recherche de l'auteur".

Sur le réseau social X, les enquêteurs ont appelé la population à lui fournir tout renseignement, y compris des photos et des vidéos, permettant d'aboutir à l'arrestation du suspect en fuite.

Une "importante opération" est en cours pour tenter de le retrouver, a déclaré à l'AFP une porte-parole de la police de Düsseldorf.

"L'agresseur a poignardé des personnes au hasard avec un couteau", a expliqué au tabloïd Bild Alexander Kresta, porte-parole de la police de Wuppertal.

Après l'attaque, commise lors des festivités du 650e anniversaire de cette ville de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les lieux ont été "largement bouclés", selon la police de Düsseldorf.

Les nombreux policiers présents dans la nuit de vendredi à samedi étaient assistés d'agents des forces spéciales, a constaté une photographe de l'AFP selon laquelle un hélicoptère participait également aux opérations.

"Ce soir, nous sommes tous en état de choc, d'horreur et de grande tristesse à Solingen. Nous voulions tous célébrer ensemble l'anniversaire de notre ville et nous avons maintenant des morts et des blessés à déplorer", a écrit le maire, Tim-Oliver Kurzbach, sur le site internet de cette commune du bassin de la Ruhr.

Solingen, qui compte plus de 150.000 habitants, est située non loin de Düsseldorf et au nord de Cologne.

"Cela me déchire le cœur qu'un attentat ait eu lieu dans notre ville. J'ai les larmes aux yeux en pensant à ceux que nous avons perdus. Je prie pour tous ceux qui luttent encore pour leur vie", ajoute l'édile.

La police scientifique inspecte les lieux de l'attaque au couteau meurtrière de Solingen, dans l'ouest de l'Allemagne, le 24 août 2024 AFP

Selon le quotidien local "Solinger Tageblatt", peu après 22 heures (20H00 GMT), un membre de l'organisation est monté sur scène pour interrompre la manifestation qui avait débuté dans la soirée par un show lumineux accompagné de concerts sur une place du centre-ville.

L'organisateur a dit que les secours tentaient de sauver la vie de plusieurs personnes. Les milliers de visiteurs ont suivi son invitation à quitter les lieux dans le calme, rapporte le journal. "L'ambiance est fantomatique", a décrit la journaliste couvrant l'événement.

Flaques de sang

"Les gens ont quitté la place sous le choc, mais dans le calme", a témoigné dans le journal Philipp Müller, l'un des organisateurs.

Un témoin affirme également au "Solinger Tageblatt" s'être trouvé à quelques mètres de l'attaque, non loin de la scène de concert, "comprenant à l'expression du visage de la chanteuse que quelque chose n'allait pas".

"Et puis, à un mètre de moi, une personne est tombée", raconte cet homme, Lars Breitzke. Ce dernier dit avoir d'abord pensé qu'il s'agissait d'une personne ivre. Mais en se retournant, il a vu d'autres personnes allongées sur le sol et plusieurs flaques de sang.

Un policier devant un véhicule de la Croix-Rouge le 24 août 2024 à Solingen, dans l'ouest de l'Allemagne, après une attaque meurtrière au couteau AFP

Les autorités allemandes restent sur le qui-vive ces dernières années face à une double menace terroriste, le jihadisme et l'extrémisme de droite.

L'attaque jihadiste la plus meurtrière commise sur le sol allemand remonte à décembre 2016: un attentat au camion-bélier revendiqué par le groupe Etat islamique avait fait 12 morts, sur un marché de Noël, en plein centre de Berlin.

Fin mai dernier, une attaque au couteau à Mannheim (ouest) visant un rassemblement anti-islam et commise par un Afghan de 25 ans arrivé en Allemagne en 2014 est suspectée d'avoir eu une motivation islamiste. Elle avait coûté la vie à un policier et fait cinq autres blessés.

Une autre menace pèse sur le pays, incarnée par l'extrême droite, après plusieurs attaques meurtrières ces dernières années visant des lieux communautaires ou religieux.

Les festivités à Solingen, qui devaient durer jusqu'à dimanche, sont annulées en raison de l'attaque, ont indiqué les organisateurs dans la presse. Baptisé "Festival de la diversité", l'événement devait proposer trois jours de musique, théâtre, danse. Jusqu'à 75.000 visiteurs étaient attendus.