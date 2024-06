Allemagne: un homme attaque la police avec un marteau en marge d'un match de l'Euro

Des policiers dans une zone bouclée à Hambourg, après qu'un homme armé d'une hache et d'un cocktail molotov a menacé de s'en prendre à des membres des forces de l'ordre, en marge d'un match de l'Euro, le 16 juin 2024 en Allemagne

La police de Hambourg en Allemagne a indiqué dimanche avoir blessé par balles un homme qui menaçait de s'en prendre à des membres de forces de l'ordre avec un marteau et un cocktail Molotov, en marge d'un match de l'Euro.

Toutefois, "il n'y a pas d'élément montrant qu'il y ait un lien avec l'Euro de football" et le match qui s'est déroulé dans l'après-midi dans la ville hanséatique entre les Pays-Bas et la Pologne (victoire 2-1), a précisé la police dans un communiqué dans la soirée.

Pour une raison encore inconnue, l'agresseur, un Allemand de 39 ans qui "se trouvait dans un état psychique anormal", est sorti d'un snack-bar "et a menacé plusieurs passants et policiers avec un marteau d'ardoisier et un cocktail Molotov", a expliqué la police.

Les forces de l'ordre ont fini par lui tirer dessus et par le blesser à la jambe. L'homme a été hospitalisé.

Hambourg fait partie des villes où se déroulent les matches de l'Euro de football.

L'agression s'est déroulée près de l'avenue très touristique Reeperbahn de Hambourg, où une "marche" de supporters néerlandais s'était tenue peu avant. Le lieu est distant d'un peu plus d'un kilomètre de la "Fan zone" installée par les autorités dans un parc de la ville.