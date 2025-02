Allemagne: une collision ferroviaire fait un mort et des blessés

Le site d'une collision entre un semi-remorque et un train à grande vitesse ICE de l'opérateur ferroviaire Deutsche Bahn à un passage à niveau dans le district de Roenneburg, à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, le 11 février 2025

Une collision mardi dans le nord de l'Allemagne entre un train à grande vitesse et un semi-remorque a fait un mort et 25 blessés, ont indiqué les secours et la compagnie Deutsche Bahn.

L'accident s'est produit vers 14H00 (13H00 GMT) à un passage à niveau près de Hambourg (nord-ouest) et "une personne a été mortellement blessée", a indiqué l'opérateur ferroviaire Deutsche Bahn (DB) dans un communiqué.

Les pompiers ont confirmé le décès et précisé qu'il y avait finalement 25 blessés, dont 6 sérieusement touchés.

Pour des raisons encore inconnues, le train ICE a heurté la remorque du camion qui transportait des rails. Selon le journal Bild, le train transportait près de 300 passagers.

Des images publiées dans des médias allemands montrent des rames du train abîmées dans la collision et le matériel de la remorque éparpillé le long de la voie ferrée.