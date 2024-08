Alsace: un lexique audio pour cesser d'écorcher les noms de communes

Breuschwickersheim ou Voegtlinshoffen ? Drachenbronn-Birlenbach ou Gumbrechtshoffen ? Pour aider les "Français de l'intérieur" à bien prononcer les noms de lieux alsaciens sans fâcher les habitants, un annuaire audio est désormais disponible en ligne.

L'Alsace, sa route des vins, ses cigognes, ses colombages... et ses noms imprononçables, surtout pour les non germanistes. Plus d'excuse: le site Alsahopla permet de vérifier la prononciation du nom des près de 900 communes alsaciennes, en cliquant sur un enregistrement.

Si Saint-Louis ou Chalampé ne posent guère de difficultés aux "Français de l'intérieur", comme sont surnommés en Alsace les ressortissants d'outre-Vosges, en revanche Scharrachbergheim-Irmstett, Boesenbiesen ou Croettwiller peuvent affoler le visiteur.

Quant aux fautes de prononciation, elles tendent à agacer les gens du cru.

"Combien d'Alsaciens ont déjà fait un bond de cent mètres de haut en entendant le nom de leur village écorché par un journaliste, un touriste, ou encore par un ami de passage ?", peut-on lire sur Alsahopla, le site créé par un professeur d'allemand, Tim Pradal.

"Ce site vous sera ainsi d'une aide précieuse pour, notamment, vous réconcilier avec les Alsaciens que vous auriez (inconsciemment) irrités", encourage Tim Pradal, qui bien qu'originaire du sud de la France se présente comme un Alsacien d'adoption.

M. Pradal a appelé plus d'une centaine de communes pour vérifier leur prononciation, car les Alsaciens eux-mêmes ne sont pas toujours d'accord.

Un exemple: Eschbach-au-Val, village de moins de 400 habitants dans le Haut-Rhin, peut s'appeler aussi bien "èch-baque-au-val" que "èch-barre-au-val". Dans ce cas de figure, Alsahopla propose les deux prononciations à la suite.

Une faute courante pour les non-Alsaciens consiste à prononcer "ch" l'orthographe "sh" dans les noms en "-sheim", comme Diebolsheim (Bas-Rhin), qu'il convient d'appeler "di-bols-aïmme" et non "di-bol-chaïmme".

L'Alsace peut se flatter d'être la championne de France des noms de commune les plus longs en un seul tenant (sans compter les noms composés).

Non loin de Strasbourg, Mittelschaeffolsheim et Niederschaeffolsheim (prononcer "mi-teul-chef-hols-aïmme" et "ni-deur-chef-hols-aïmme") se partagent le record national, avec 20 lettres chacune.