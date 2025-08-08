Amiens: un ancien hôtel s'effondre, aucune victime recensée

08 Aoû. 2025 à 12h04 (TU)
AFP
Un ancien hôtel désaffecté s'est effondré le 8 août 2025 en milieu de journée à Amiens pour des raisons encore inconnues

Un ancien hôtel désaffecté s'est effondré vendredi en milieu de journée à Amiens pour des raisons encore inconnues, un sinistre qui n'a pas fait de victime selon les pompiers, qui ont cessé dans l'après-midi leurs opérations de reconnaissance.

Situé place-au-Feurre dans le centre-ville d'Amiens, cet immeuble comportant deux étages et des combles s'est effondré "vers midi", selon le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de la Somme.

Quelques heures plus tard, le Sdis a fait savoir que "tout le nécessaire" avait été effectué pour détecter d'éventuelles victimes, mais que ces recherches n'avaient rien donné.

Des équipes spécialisées de sauvetage, dont une équipe cynophile et une équipe drones, ont été déployées pour ces opérations, a précisé le Sdis, qui a dénombré une quarantaine de sapeurs-pompiers mobilisés.

Vendredi après-midi, le trottoir devant l'immeuble était recouvert de plusieurs mètres de débris, a constaté sur place un journaliste de l'AFP. Deux voitures ont été partiellement recouvertes par des débris et la poussière.

Plus aucune activité de recherches n'était visible sur place, mais de nombreux véhicules des pompiers et de la police stationnaient encore dans les rues environnantes.

Il s'agissait d'un immeuble a priori "inoccupé", selon la préfecture de la Somme. "Une trentaine de personnes" résidant à proximité ont été évacuées par précaution, a ajouté la même source dans un communiqué.

La mairie a ouvert un gymnase pour les accueillir, en attendant de savoir si elles pourront réintégrer leurs logements.

"Je me réjouis qu'à cet instant aucune victime ne soit à déplorer et salue la réactivité des secours", a réagi le maire d'Amiens, Hubert de Jenlis, dans un communiqué publié vers 15H00. Il a aussi fait part de son "soutien" aux riverains et commerçants affectés.

FRANCE

