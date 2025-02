Argentine: au moins 100 évacués après l'incendie d'une tour à Buenos Aires

Au moins 100 personnes ont été évacuées, et une trentaine ont reçu une assistance en oxygène, après un incendie mardi après-midi dans une tour d'une cinquantaine d'étages du centre de Buenos Aires, la capitale argentine, selon un bilan actualisé des secours.

"Nous avons évacué 100 personnes et nous en avons pris en charge une trentaine", principalement pour inhalation de fumée, a indiqué à la presse sur place le responsable des secours d'urgence (SAME), Alberto Crescenti. Trois ont nécessité un transfert à l'hôpital.

Il a indiqué que l'incendie s'était déclaré au 10e étage de la tour située à Puerto Madero, un quartier moderne d'immeubles de bureaux et d'appartements, près du centre de la capitale.

Une trentaine d'ambulances avaient initialement été dépêchées sur le site, où moins de deux heures environ après l'alarme initiale, quasiment plus aucune fumée n'était visible sur la tour, et le sinistre paraissait éteint, a constaté l'AFP.

Fichier vidéo Dans l'après-midi, le chef du dispositif Diego Coria a annoncé à la presse des journalistes que la situation était "contrôlée".

Au tout début du sinistre, une épaisse colonne de fumée noire était visible, le long de la façade de la tour "Renoir II", avec quelques flammes venant lécher les étages juste au-dessus du 10e.

Peu avant 15H00 (18H00 GMT) les pompiers procédaient à l'inspection des étages supérieurs, et à l'évacuation de quelques personnes restées au-dessus du niveau de l'incendie, mais aucune d'entre elles n'était en danger, a souligné Cristian Benitez, officier de liaison des pompiers.

"On est en train d'évacuer. On en emmène quelques-uns des étages d'au-dessus, et on les descend", a-t-il déclaré à des journalistes dont l'AFP.

Des fenêtres noircies par un incendie qui s'est déclaré dans une tour de 50 étages à Buenos Aires, le 11 février 2025 en Argentine AFP

Selon des témoins évacués, cités sur des télévisions argentines, l'origine de l'incendie serait liée au système de climatisation, une hypothèse qui dans un premier temps n'avait pas été confirmée de source officielle.

Le chef du dispositif des pompiers Diego Coria a simplement indiqué que l'incendie a démarré "dans une unité où sont situés les climatiseurs des divers appartements", sans s'avancer sur son origine.

Une habitante de la tour, Ornella Grill, dont l'appartement est situé un étage au-dessus du sinistre, a dit à l'AFP avoir été "alertée par l'alarme incendie". "Je suis descendue le plus vite que je pouvais par les escaliers", "il y avait une odeur de brûlé dans tous l'escalier, mais je n'ai pas vu de fumée", a-t-elle ajouté.