Assassiné pour des bitcoins: entre 25 et 30 ans de prison pour trois hommes

Trois hommes ont été condamnés à Vesoul à des peines de 25 et 30 ans de réclusion pour avoir assassiné un étudiant de 19 ans pour s'approprier ses bitcoins

Entre 25 et 30 ans de prison: les assassins d'un étudiant en informatique, tué pour ses cryptomonnaies, ont écopé de lourdes peines vendredi à Vesoul.

Mickaël Calabrese, instigateur de l'assassinat de son amant Simon Arthuis, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, avec deux tiers de sûreté, et ses deux coaccusés à 25 ans d'emprisonnement.

Mickaël Calabrese, 36 ans, Dylan Hoguin, 26 ans, et Benjamin Ardoin, 22 ans, ont été reconnus coupables d'avoir assassiné l'étudiant de 19 ans dans la nuit du 17 au 18 août 2021 à Plancher-Bas, en Haute-Saône.

Le projet meurtrier est né dans l'esprit de Mickaël Calabrese quand son amant a décidé de se séparer de lui, ce qu'il n'a pas supporté.

Le corps sans vie avait été découvert immergé dans un étang. L'étudiant originaire de Tours avait été drogué avant les faits. Victime de 46 coups de couteau sur la gorge et le haut du corps, il avait été jeté encore agonisant dans l'eau.

Les trois principaux accusés ont reconnu avoir préparé l'assassinat dès le mois de mai 2021 pour lui voler ses cryptomonnaies, estimées à près de 200.000 euros.

En revanche, ils ont, lors du procès, tous nié être les auteurs des coups de couteau, s'accusant mutuellement.

Ce procès s'est tenu à Vesoul au moment où plusieurs tentatives d'enlèvement d'acteurs du marché des cryptomonnaies occupent la justice française, des soupçons planant sur l'existence de réseaux organisés.

"Désespoir"

Jacques Sieklucki, l'avocat de la famille de la victime, a évoqué à l'audience "le désespoir" qui a terrassé les parents de Simon "quand ils ont compris qu'ils ne le reverraient plus jamais". "Il avait 19 ans et il avait toute la vie devant lui, il avait une belle vie devant lui", a-t-il poursuivi.

L'avocat s'est aussi dit frappé par "le gouffre entre le monde de Simon et leur monde à eux. Simon, son monde, il était en train de le construire".

Il a décrit la victime comme un "enfant joueur, sensible déjà, démonstratif. Adolescent ouvert aux autres, curieux des autres. Adulte réfléchi, sociable et soucieux de faire le bien autour de lui, il avait un avenir prometteur".

"On mérite de payer pour ce qu'on a fait. Je regrette énormément d'avoir participé à quelque chose d'aussi atroce", a assuré Benjamin Ardoin lors de sa dernière prise de parole avant la clôture des débats vendredi, après deux semaines de procès devant la cour d'assises de Haute-Saône.

"Tragique"

Étienne Garniron, l'un des avocats de Mickaël Calabrese, a déclaré après le verdict que son client "accuse le coup, (qu')il doit digérer cette peine, voir s'il fait appel ou pas". Il dispose de 10 jours pour le faire.

L'avocat général Stéphane Clément avait requis jeudi la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté des deux tiers, à l'encontre de l'homme de 36 ans.

Enguerrand Bagot, conseil de Dylan Hoguin, "ne pense pas que (son) client souhaite faire appel". Pour la défense de Benjamin Ardoin, son avocate Josée Martinez a indiqué à la presse que son client, tout juste âgé de 18 ans au moment des faits, ne ferait pas appel.

"Benjamin a toujours reconnu être sur place, il n'a jamais reconnu le fait d'avoir poignardé cette jeune victime, mais être sur place c'est suffisamment atroce, et surtout il a envie d'épargner aux victimes un nouveau procès, une nouvelle épreuve, donc il accepte sa peine", a-t-elle déclaré à l'issue du procès.

Mickaël Calabrese et Dylan Hoguin ont été acquittés des faits de complicité de tentative d'assassinat et de tentative d'assassinat commis la veille sur le jeune homme, lors d'une sortie urbex à Bavans (Doubs). Ils ont seulement été reconnus coupables de complicité de violences avec arme et de violences avec arme pour ces faits.

Jonathan Calabrese, frère jumeau de l'instigateur du crime, a été condamné à cinq ans de prison pour ne pas avoir empêché l'assassinat. Il a soutenu ne pas avoir été au courant du projet meurtrier.