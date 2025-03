Athlétisme: Gjert Ingebrigtsen jugé pour violences sur son fils Jakob

Gjert Ingebrigtsen, père et ancien entraîneur de la superstar d'athlétisme Jakob Ingebrigtsen, comparaît lundi devant la justice norvégienne pour violences domestiques sur son fils et sa fille, une affaire retentissante dans les milieux du sport et au-delà.

Jakob Ingebrigtsen --qui vient de remporter deux nouveaux titres aux Mondiaux de Nankin-- et deux de ses frères également athlètes, Henrik et Filip, avaient fait sensation en octobre 2023, en accusant dans une tribune de presse leur père de "violence physique" et "menaces" durant leur enfance.

Décrit par ses accusateurs comme "très agressif et autoritaire", Gjert Ingebrigtsen, 59 ans, a toujours nié les accusations du trio.

Il encourt jusqu'à six ans de prison.

"Notre client conteste les charges retenues à son encontre et réfute catégoriquement avoir soumis ses enfants à des mauvais traitements, qu'ils soient d'ordre physique ou psychologique", a affirmé son avocat, John Christian Elden, à l'AFP.

"D'après notre analyse des éléments de preuve versés au dossier, nous considérons que l'acte d'accusation ne repose sur aucun fondement solide", a-t-il ajouté avant l'ouverture du procès-fleuve qui se tiendra dans un tribunal de Sandnes (sud-ouest) jusqu'au 16 mai.

La charge des trois fils avait fait les gros titres de la presse en Norvège et à l'étranger. Elle avait aussi entraîné l'ouverture par la police norvégienne d'une enquête élargie à tous les membres de la fratrie qui compte au total sept enfants.

Plusieurs faits ont été classés faute de preuves ou pour cause de prescription, mais le parquet en a retenu certains concernant Jakob, 24 ans, et sa sœur, Ingrid, née en 2006.

Selon l'acte d'accusation, Gjert Ingebrigtsen a notamment frappé, menacé et insulté Jakob à de multiples reprises entre 2008, alors que le garçonnet n'avait pas encore huit ans, et 2017-2018 quand celui-ci, à l'approche de sa majorité, a emménagé dans son propre logement.

Au cours de l'été 2009, il lui aurait par exemple donné un coup de pied au ventre alors qu'il venait de chuter de sa trottinette et, quelques années plus tard, il l'aurait menacé de le "mettre en pièces".

Sur une période de quatre ans, de 2018 à 2022, Gjert Ingebrigtsen est aussi accusé d'avoir malmené, insulté, menacé et frappé sa fille au visage de la main ou avec une serviette de toilette.

"Hâte d'en finir"

"Nos clients ont hâte d'en finir", a déclaré à l'AFP Mette Yvonne Larsen, l'avocate de Jakob et Ingrid.

Selon leur porte-parole Espen Skolan, les frères Ingebrigtsen, eux, ne souhaitent pas faire de commentaire à ce stade.

"Nous ressentons encore un malaise et une peur qui nous habitent depuis l'enfance", affirmaient Jakob, Henrik et Filip dans leur tribune de 2023.

De gauche à droite, les athlètes norvégiens Henrik, Jakob et Filip Ingebrigtsen après la course finale du 1500 m masculin lors des Championnats d'Europe d'athlétisme au stade olympique de Berlin AFP/Archives

"Je suis loin d'être parfait en tant que père et mari, mais je ne suis pas violent", s'était alors défendu leur géniteur.

De Mary Pierce en tennis à Todd Marinovich en football américain, le monde sportif compte de multiples exemples d'athlètes coachés par des parents réputés autoritaires, violents ou abusifs.

Au sein de la "Team Ingebrigtsen", Jakob est le plus titré.

Après deux titres mondiaux en extérieur sur 5.000 m en 2022 et 2023, et deux ors olympiques sur 1.500 m à Tokyo-2021 et sur 5.000 m l'été dernier à Paris, il a remporté le 3.000 m puis le 1.500 m en salle ce week-end aux Mondiaux de Nankin.

A peine sera-t-il revenu de Chine qu'il devra témoigner mardi et mercredi matin devant la Cour, avant de laisser sa place à sa sœur jusqu'à jeudi en fin de journée.

Plusieurs autres membres de la famille, dont leurs frères Henrik, 34 ans, et Filip, 31 ans, --champions d'Europe sur 1.500 m en 2012 et 2016 respectivement-- ainsi que leur mère Liva, seront aussi appelés à la barre.