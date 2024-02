Attaque au produit chimique à Londres : le noyé de la Tamise était bien le suspect

La police britannique a annoncé vendredi soir que le noyé découvert dans la Tamise en plein centre de Londres lundi était bien l'homme soupçonné d'avoir attaqué son ex-compagne avec un produit chimique fin janvier.

Abdul Ezedi, 35 ans, était soupçonné d'avoir aspergé son ancienne compagne de 31 ans et ses deux fillettes de trois et huit ans, d'une substance "alcaline" (de type soude ou eau de Javel) dans sa voiture le 31 janvier au soir. Lui-même avait été grièvement blessé au visage au cours de l'attaque et les images de l'agression et du fugitif défiguré avaient provoqué l'effroi.

Son ex-compagne, toujours hospitalisée, a perdu l'oeil droit. Une des deux fillettes a été légèrement atteinte par le produit. La police a précisé vendredi soir que l'enquête sur cette "attaque atroce continuait" et qu'elle espérait interroger la victime "dès qu'elle ira assez bien".

Abdul Ezedi a été identifié jeudi et sa famille a été prévenue, a déclaré la police vendredi soir, confirmant qu'il s'était noyé.

"Nous avons travaillé pour formellement identifier Ezedi aussi vite que possible", a déclaré un responsable de la police, Jon Savell.

Après l'agression dans le quartier de Clapham, dans le sud de Londres, la police avait minutieusement retracé le parcours d'Abdul Ezedi, un réfugié d'origine afghane, dans Londres, d'abord en métro puis à pied, grâce aux caméras de surveillance très nombreuses dans la capitale britannique. Elle avait offert 20.000 livres (23.400 euros) pour toute information permettant son arrestation.

Sur la base des images de vidéosurveillance, elle avait expiqué qu'il avait probablement sauté dans la Tamise, sa trace disparaissant sur le pont de Chelsea le 31 janvier à 23h25.

Son corps avait été repéré lundi après-midi par un bateau en plein centre de Londres, près de Tower Bridge, l'une des attractions touristiques les plus célèbres de la capitale.

"Sur la base des vêtements distinctifs qu'il portait au moment de l'attaque et des objets trouvés sur son corps, nous croyons fermement avoir retrouvé le corps d'Ezedi", avait alors précisé la Metropolitan Police dans un communiqué.

L'autopsie post-mortem l'a confirmé jeudi.

Selon les médias britanniques, Abdul Ezedi, qui serait arrivé d'Afghanistan en 2016, avait été condamné en 2018 pour un délit d'ordre sexuel à une peine avec sursis par le tribunal de Newcastle, d'où il était allé pour commettre son agression fin janvier.

Il avait obtenu l'asile au Royaume-Uni après deux échecs, après qu'un prêtre eut affirmé aux autorités qu'il s'était converti au christianisme, selon ces mêmes sources.