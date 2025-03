Au championnat du monde du cri de la mouette, la folle réinvention du carnaval de Dunkerque

"Ici on est tous fous": événement récent mais déjà incontournable du carnaval de Dunkerque, le championnat du monde du cri de la mouette illustre la capacité de cette tradition festive à se réinventer, tout en restant très codifiée.

Plumes de faisan sur la tête et costume de corsaire avec un jabot en dentelles, Moumoune, 42 ans, fait partie de la dizaine de candidats sélectionnés par les organisateurs pour la finale de ce championnat dimanche, en lancement de la bande de Dunkerque, l'un des défilés de carnaval les plus célèbres du nord de la France.

En guise d'entraînement, "j'ai bu de l'eau salée, je me suis cachée dans les dunes, j'ai suivi les mouettes", explique cette employée communale, à fond dans son personnage.

Sous une grande tente montée dans le centre de Dunkerque, à l'atmosphère chauffée à blanc par les comités de soutien des candidats, les concurrents défilent sur un podium, s'emparant d'une banane qui pend du plafond avant de lancer un cri aigu, tantôt geignard, tantôt belliqueux mais toujours couvert au bout de quelques secondes par les huées ou les applaudissements.

Les sept membres du jury, figures du carnaval de Dunkerque comme Kate Moche, brandissent leurs notes sur des ardoises.

Moumoune finit sur la seconde marche du podium, le "bouclier de Mouettus" revenant à Michel Pollamouette, 24 ans, manteau de fourrure couvert de pin's, perruque blonde bouclée et bottes en plastique jaune, qui entonne "On ira tous au championnat, qu'on soit une mouette, un goéland..."

Pour le concours, le ramage compte mais le plumage également: les candidats arborent qui un nid sur la tête, qui un filet de pêche où est pris un hareng autour des épaules. Ici, on ne parle pas de déguisement mais de "clet'che", un costume que les carnavaleux complètent d'une année sur l'autre.

Pour cette douzième édition du concours, certains candidats avaient fait le déplacement de Bayonne, Gap ou Orléans.

Plus de classes sociales

Événement "off" de la bande de Dunkerque, lancé par un restaurateur, le championnat du cri de la mouette est devenu l'un des temps forts du carnaval, qui s'étend dans la région sur plus de trois mois, de mi-janvier à fin avril.

Des participants au carnaval de Dunkerque, le 11 février 2024 dans le Nord AFP/Archives

Le carnaval de Dunkerque puise ses racines au XVIIe siècle, dans les fêtes qui précédaient le départ des pêcheurs pour de longs et rudes mois au large de l'Islande.

"Il y a un côté très codifié dans le carnaval, mais en même temps ça n'empêche pas de se réinventer et de créer des nouvelles bêtises à faire", avec "toujours ce côté +On ne se prend pas au sérieux+", résume Ludovic Bertin, président d'une association carnavalesque et auteur de livres sur le sujet.

Fête de la transgression et de l'inversion, où le travestissement tient une grande place, le carnaval s'amuse désormais à brouiller les frontières entre l'homme et l'animal.

Cette année, pour la deuxième fois, un championnat du cri du grisard, ou bébé goéland, est organisé pour les enfants de 4 à 12 ans.

Visage maquillé façon arc-en-ciel à paillettes, Martine Fontaine, adjointe RH dans une usine, est venue avec son mari et ses enfants de 4 et 8 ans assister au concours du cri de la mouette.

"On est carnavaleux, on voulait montrer aux enfants le frisson quand les 40 musiciens (de la bande) démarrent", explique cette quadragénaire. "On oublie tout, il n'y a plus de classes sociales, plus de chef, plus d'ouvrier (...), on se donne plein d'amour tous ensemble".

L'après-midi doit se poursuivre avec une autre tradition non pas ancestrale mais néanmoins bien ancrée à Dunkerque: le lancer de harengs depuis le balcon de l'hôtel de ville, pratiqué depuis 1962. Cette année, environ 3.000 poissons représentant 550 kg vont prendre la voie des airs.

En 2024, la bande de Dunkerque, qui se termine par le rigodon, chahut d'une heure pendant lequel les carnavaleux ou "masquelours" tournent autour des musiciens, avait rassemblé quelque 68.000 personnes, selon les autorités locales.