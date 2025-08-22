Au Japon, un train à grande ivresse

L'exploitant d'un train de nuit de luxe japonais a annoncé annuler un futur trajet après avoir découvert que son personnel consommait trop d'alcool depuis plusieurs années sous prétexte de réaliser des "contrôles qualités".

"Certains membres du personnel buvaient régulièrement plus que ce qui leur était permis dans le cadre des tests réguliers liés au contrôle qualité", a indiqué la filiale de la compagnie ferroviaire JR East, qui gère plusieurs lignes de trains de nuit.

Selon la filiale JR East View Tourism and Sales, ces infractions ont commencé vers septembre 2022 à bord du luxueux Train Suite Shiki-shima.

"Cela nuit non seulement gravement à la confiance dans notre entreprise, mais constitue également un comportement inacceptable de la part de personnels chargés de veiller sur nos clients", a ajouté la compagnie.

Selon des médias locaux, six membres du personnel ont jusqu'à présent été suspendus, provoquant un "manque de main-d'œuvre".

La voiture "observatoire" du luxueux Train Suite Shiki-shima exploité par East Japan Railway, le 26 avril 2017 à Tokyo

En conséquence, un trajet qui devait commencer le 30 août dans les régions verdoyantes de Niigata et Nagano, sur la côte ouest et le centre du pays, a été annulé, a-t-il été annoncé jeudi.

"Nous présentons nos excuses les plus sincères pour les désagréments causés à ceux qui attendaient avec impatience" ce voyage, a déclaré JR East.

Le voyage de deux nuits et un jour coûtait plus de 2.590 euros et promettait, entre autres, un dîner à bord du train avec une cuisine française, des vins onéreux et une visite d'un domaine viticole.

Société
JAPON

