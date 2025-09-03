Au moins 15 morts dans le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne

Police et pompiers sur le site de l'accident de funiculaire qui a fait plusieurs morts à Lisbonne, au Portugal, le 3 septembre 2025

Le déraillement d'un des funiculaires emblématiques de Lisbonne a fait au moins 15 morts mercredi en fin d'après-midi dans un des quartiers très touristiques de la ville, une "tragédie sans précédent" selon le maire de la capitale portugaise.

Toutes les victimes ont été dégagées des gravats de l'accident, a indiqué Tiago Augusto, responsable du service d'urgences médicales, en ajoutant que des étrangers figuraient parmi les victimes, sans être en mesure de préciser leur nationalité.

Le gouvernement a décrété une journée de deuil national jeudi.

Fichier vidéo L'accident, dont on ne connaît pas les détails, a vu se renverser le wagon du célèbre funiculaire de la Gloria, reliant la place du Rossio aux quartiers du Bairro Alto et du Principe Real.

C'est "une tragédie qui ne s'était jamais produite dans notre ville", a réagi le maire de Lisbonne, Carlos Moedas, quelques instants avant que les secours ne confirment un premier bilan de 15 morts.

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a quant à lui dit déplorer "profondément" l'accident.

Les images diffusées en boucle sur les télévisions locales montraient l'important dispositif monté par les pompiers, la police et le service d'urgences médicales au milieu de la rue très pentue où se trouvait le wagon, tombé sur le flanc et très endommagé.

"Aucun frein"

Cet ascenseur, d'une capacité d'une quarantaine de passagers, est un moyen de transport très apprécié des nombreux touristes qui visitent la capitale portugaise, même si aucun détail sur la nationalité des victimes n'avait été donné dans l'immédiat par les autorités.

L'accident s'est produit à 18H05 (heure locale) près de l'avenue de la Liberté et les pompiers s'affairaient encore au sauvetage des personnes en début de soirée.

Un témoin de l'accident a déclaré à la chaîne SIC avoir vu le funiculaire descendre "à toute vitesse" sur la pente abrupte où il circule quotidiennement, avant de heurter un immeuble.

"Il a percuté un bâtiment avec une force brutale et s'est effondré comme une boîte en carton, il n'avait aucun frein", a raconté cette femme.

D'après le site des Monuments nationaux, ce funiculaire a été construit par l'ingénieur franco-portugais Raoul Mesnier du Ponsard, et inauguré en 1885. Electrifié à partir de 1915, il est soumis à une maintenance générale tous les 4 ans.

Il figure parmi les trois incontournables funiculaires de la ville.