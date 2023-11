Au moins 30 morts dans un accident d'autocar au Cachemire indien

Au moins 30 personnes sont mortes mercredi au Cachemire indien dans l'accident d'un autocar qui les transportait et a dérapé sur une route de montagne, a annoncé la police.

L'accident s'est produit près de la ville de Doda, à quelque 200 kilomètres au sud-est de Srinagar, la capitale de la région.

"Trente passagers sont morts dans l'accident, causé par la négligence du conducteur qui a heurté la barrière de sécurité de la route", a déclaré à l'AFP l'agent de police Sunil Gupta, ajoutant que l'autocar avait dévalé une pente "sur quelque 250 mètres".

Plus de 25 personnes ont également été blessées dans l'accident, a-t-il précisé.

De nombreux blessés sont grièvement atteints, selon la police.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a qualifié l'accident de "bouleversant" sur les réseaux sociaux, présentant ses condoléances aux familles des défunts.

Les sièges arrachés d'un bus accidenté, à Doda, en Inde, dans lequel au moins 30 personnes ont péri, le 15 novembre 2023 AFP

"Je prie pour que les blessés se rétablissent au plus vite", a-t-il ajouté, précisant que le gouvernement indien offrirait une compensation de plus de 2.200 euros aux proches des personnes mortes dans l'accident et de quelque 550 euros aux blessés.

Le ministre de l'Intérieur, Amit Shah, a pour sa part déclaré sur X (ex-Twitter) que "l'administration locale mène des opérations de secours" sur le lieu de l'accident.

Les accidents sont fréquents sur le vaste réseau routier indien, qui est mal entretenu et notoirement dangereux.

Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2021, 11% du nombre total de morts sur les routes surviennent en Inde, alors que le pays ne compte qu'un pour cent des véhicules dans le monde.