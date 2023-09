Au procès de l'évasion de Rédoine Faïd, une petite porte et une "audace incroyable"

C'est une petite porte de rien de tout, une "porte d'intervention" pour accéder aux parloirs en cas de problème.

Elle fut la faille de la prison de Réau, "le truc" qui a permis l'évasion, d'une "audace incroyable", de Rédoine Faïd.

Les deux enquêteurs qui s'avancent mardi à la barre de la cour d'assises de Paris posent le décor: un centre pénitentiaire à l'écart de la ville, en Seine-et-Marne.

Une prison "moderne", répartie en "blocs": détenus hommes, femmes, mineurs, sensibles, salle de sport... et un "bloc parloirs".

Derrière ce dernier bloc se trouve une cour d'honneur, faite d'herbe et de bitume. Il n'y a pas de filins de sécurité ni de caméras de vidéosurveillance. Pas la peine, puisqu'aucun détenu n'y passe jamais.

"Tout cette évasion tient sur un élément clé", explique l'enquêteur. "L'astuce, le truc, c'est d'avoir compris qu'un hélicoptère pouvait très facilement se poser dans la cour d'honneur, très facilement fracturer cette porte et se retrouver aux parloirs. L'histoire, c'est ça".

A l'écran, la présidente Frédérique Aline fait diffuser les images des couloirs du parloir le jour de l'évasion.

Le centre pénitentiaire de Réau en septembre 2013, en Seine-et-Marne AFP/Archives

Les gerbes d'étincelles qui jaillissent dans le couloir des parloirs, et la lumière qui entre quand la porte cède sous les coups de meuleuse. Un homme, puis un autre, apparaissent dans le champ de la caméra, en tenue commando, encagoulés.

Celui qui porte la meuleuse - identifié comme Rachid Faïd, 65 ans, qui partage le box avec son frère Rédoine et deux neveux - sait visiblement où il va.

On le suit dans les couloirs, on le voit s'attaquer à une première grille, une deuxième, avant d'arriver à la "cabine 50", celle où Rédoine Faïd est au parloir depuis deux heures en cette matinée du 1er juillet 2018, avec son frère Brahim.

"Chronomètre"

Pendant ce temps, le deuxième homme - un des neveux selon l'enquête - fait le guet. On sent sur l'image sa tension pendant ces six longues minutes d'attente: il fait les cent pas, regarde à gauche, à droite, à travers la porte d'intervention fracturée, pointe son arme, la rabaisse.

Un hélicoptère Alouette II abandonné par le braqueur Rédoine Faïd après son évasion de la prison de Reau, le 1er juillet 2018 à Gonesse AFP/Archives

Derrière lui, on aperçoit à travers les carreaux des cabines de parloir d'autres détenus, des visages curieux mais prudents qui cherchent à savoir ce qu'il se passe.

Puis Rédoine Faïd arrive au pas de course, crâne nu, t-shirt orange, suivi de près par l'homme encagoulé qui porte la disqueuse à bout de bras.

Dans le box, personne ne cille.

"La meuleuse pèse plus de 10 kilos, il y a du bruit, de la poussière, du stress, et cette espèce de chronomètre qu'ils doivent avoir dans la tête", note l'enquêteur, presque admiratif. Et "ça dure moins de 10 minutes".

"Tout ce beau monde remonte dans l'hélicoptère qui repart dans le ciel, il n'y a toujours pas de filins, ils n'ont pas été posés entre temps".

"C'est d'une audace incroyable", commente le deuxième enquêteur, rappelant que le commando, transporté par un pilote pris en otage, était à bord d'un hélicoptère de collection, une Alouette II, datant de 1956.

"C'est comme si vous faisiez un braquage place Vendôme avec une Traction avant", avance celui qui note aussi "énormément de chance et de hasard" dans l'enchaînement des faits.

Tour à tour, les deux policiers vantent leurs découvertes. "Au bout de 12 jours" ils sont "persuadés" que "Rédoine Faïd n'est pas "parti au Brésil" mais "se trouve dans sa région natale". Que l'évasion est "artisanale", organisée non pas par des "pointures du banditisme" mais des proches.

"D'accord", nuance l'assesseure Xavière Simeoni.

Mais les enquêteurs ont-ils pu "éliminer toute complicité au sein de l'administration pénitentiaire ?" Et qui donne "le top" du début du parloir, le jour de l'évasion ? "Comment c'est organisé", alors que Rédoine Faïd est sous "haute sécurité" et que ses parloirs sont écoutés ?, insiste-t-elle.

"Il y a des zones d'ombres", reconnaît l'enquêteur, qui rappellera aussi que le troisième homme du commando n'a jamais été retrouvé. "Mais dans les grandes lignes", assure-t-il, "on a identifié les tenants et les aboutissants".