Au procès Faïd, un "spécialiste du bâtiment" pour scier des portes de prison

Rachid Faïd a 65 ans, et une carrière de "spécialiste du bâtiment", pas de "voyou", derrière lui. Devant la cour vendredi, il a raconté comment il a hésité puis accepté la mission qui lui vaut sa place dans le box: sortir son frère Rédoine de la prison de Réau.

"J'étais pas d'accord, pas d'accord avec moi-même", dit Rachid Faïd, qui laisse passer de longs silences entre ses premières phrases, courtes, pour contrôler ses émotions.

"Toute ma vie j'ai travaillé, j'ai payé mes impôts". Mais "ça vous prend à l'intérieur, et puis ça monte", essaie d'expliquer cet homme au phrasé brut, crâne nu et forte ressemblance avec son petit frère, qui l'écoute à l'autre bout du box, appuyé à la vitre.

"J'ai réfléchi, un ou deux mois". La sortie de prison de son braqueur multirécidiviste de frère est fixée à 2046. "Je pouvais pas le laisser comme ça". Alors, il accepte de "sacrifier" sa vie rangée de père de famille "pour faire ça". Et "je me suis retrouvé voyou".

"J'ai reçu un premier courrier pour savoir si j'étais d'accord pour +l'évader+", dévoile ensuite Rachid Faïd, qui avait gardé le silence pendant l'enquête. "Si j'étais d'accord, je devais faire ça". Il hoche la tête.

"Au cours d'un parloir?", demande la présidente Frédérique Aline. "Oui".

Qui fait passer le courrier ?, tente-t-elle. Rachid Faïd sourit, mais il a déjà prévenu: il ne donnera aucun nom. Dans l'hélicoptère qui se posera à Réau ce 1er juillet 2018, "il y a A, B, et C".

"A, c'est moi, C, celui qui jette les fumigènes...".

C'est bien lui, confirme l'accusé, qu'on avait aperçu sur la vidéosurveillance des parloirs de la prison, meleuse à la main, kaki militaire sur le dos, encagoulé.

"Moi je suis du bâtiment", dit-il. "Mon travail, c'était de couper les serrures". "La première grille, je coupe. La deuxième, je coupe. La porte (du parloir), je coupe".

"Chut, chut"

"Comment a été donné le top départ ?" du début du parloir de Rédoine Faïd, demande la présidente. "Je ne vous dirai pas Madame".

"Quelqu'un de la pénitentiaire?", insiste-t-elle. "Vous verrez ça avec Rédoine".

Dans le box, ce dernier secoue la tête.

C'est Rachid Faïd aussi, sous les ordres de son frère via un "grand coordinateur" du commando dont il ne révélera pas non plus l'identité, qui avait passé des coups de fil pour trouver le futur pilote-otage.

Lui qui s'était grimé, perruque sur la tête, en "Fréderic Lepetit", un père voulant faire un baptême de l'air avec son fils "Julien" - autre membre de "l'équipe des six" du commando.

L'hélicoptère Alouette II abandonné par le braqueur français Rédoine Faïd après son évasion de la prison de Réau, le 1er juillet 2018 à Gonesse, au nord de Paris AFP/Archives

Certains d'entre eux sont-ils sur le banc des accusés ?, essaie la présidente. Rachid Faïd soutient que non.

Moue sceptique de la magistrate.

Trois neveux de Rédoine et Rachid Faïd sont jugés à leurs côtés. Ainsi que leur frère, Brahim, 63 ans, qui se trouvait au parloir avec le braqueur au moment de son évasion.

Entendu juste avant Rachid Faïd, ce petit homme fin, lunettes épaisses et appareils auditifs sur les oreilles, semble perdu à la barre, au milieu de la très grande salle d'audience.

Il avait été retrouvé "recroquevillé" dans la cabine du parloir, et a toujours juré qu'il n'avait pas été mis au courant du projet de ses frères.

"J'entendais le bruit de la meuleuse se rapprocher, moi j'étais paniqué. Rédoine tapait à la vitre, il me faisait +chut, chut !+ tais-toi, reste assis !", revit-il. "Il m'a bien eu".

La cour insiste. A-t-il fait passer des messages ? Aurait-il donné le "top" du début du parloir ? "Non", "c'est pas moi", répète Brahim Faïd.

La présidente tente une autre approche: "et s'il vous en avait parlé ?". "J'aurais jamais marché madame", répond-t-il. "Il m'aurait prévenu, croyez-moi je serais jamais venu".

A la fin de la journée elle fait se lever Rédoine Faïd, dont le premier interrogatoire est prévu en début de semaine prochaine. "Finalement cette histoire aura causé du tort à tout le monde", dit-il. "Il m'arrive de me tromper, d'avoir tort. Et là, j'ai eu tort".