Catholicisme

Au sein de l’Église, les religieuses comme les laïques cherchent encore leur place

Le 4 mai dernier à Rome, pour beaucoup de laïcs, le choc pris la couleur du rouge et noir. 133 cardinaux, exclusivement masculin, décidant du prochain chef de l’Église universelle. Aucune femme à l’horizon, si ce n’est dans la foule rassemblée place Saint-Pierre. Cette fois-ci, plus qu’il y a douze ans, cette absence a sauté aux yeux de nombreux observateurs.

Où sont les femmes dans l'Église ?

« Voir rentrer ces 133 hommes en rouge dans le conclave est un spectacle de plus en plus choquant, cette exclusivité du masculin, conclave après conclave, est de plus en plus insupportable, pour les femmes évidemment, mais j’espère aussi que ça l’est de plus en plus pour les hommes.

Ces cardinaux se rendent-ils compte de l’image qu’ils donnent ou est-ce que cela leur semble encore naturel de rester, comme cela, entre hommes ? » se demande Christine Pedotti, directrice de la revue Témoignage Chrétien, catholique progressiste et fondatrice en 2008 du comité de la Jupe.

17 ans plus tard, la situation évolue, mais très lentement.

« Dans la lignée des assemblées synodales qui ont eu lieu ces derniers moi à Rome, il aurait été possible d’associer des femmes à la première partie du conclave, c’est-à-dire aux congrégations générales, de même qu’elles avaient été associées au synode avec droit d’expression et droit de vote. Je pense qu’il y a eu là un manque », partage de son côté Frédéric Mounier, ancien correspondant du quotidien « La Croix », biographe du pape François.

D’autant que pendant le conclave à Rome se tenait l’assemblée plénière de l'Union Internationale des Supérieures Générales (UISG). Elle a rassemblé près de 1000 religieuses venues du monde entier et porteuses de lourdes responsabilités, œuvrant dans les domaine de la santé, de l’éducation, de la promotion féminine, de la lutte pour le respect des droits humains, etc.

De l’avis de l’ancien correspondant à Rome, ces religieuses qui se rassemblaient pour débattre des grandes priorités à venir pour l’Église, auraient dû être conviées.

Je pense que la prochaine fois, elles seront participantes. Soeur Florence de la Villeon, membre de l'Union Internationale des Supérieures Générales (UISG)

Pour Soeur Florence de la Villeon, membre de l'Union Internationale des Supérieures Générales (UISG) en revanche, le débat n’est pas là.

« Les cardinaux débattent du futur pape et dressent les objectifs futurs. Lors de notre assemblée plénière de l’UISG, nous faisons la même chose mais pour la vie religieuse féminine. Ce sont deux réalités différentes. »

Elle regrette plutôt la matinée de questions réponses avec le pape qui a lieu tous les trois ans et qui porte sur les questions qui se posent à l’Eglise. Cette année, le pape François est décédé juste avant que l’assemblée ne se tienne. Cette réunion représente une, la seule ( ?) occasion de « s’adresser directement au chef de l’Eglise universelle » pour ces religieuses supérieures.

Pour Soeur Florence de la Villeon, il serait en revanche logique que les femmes, religieuses ou pas, participent à la prise de décision pour l’Eglise universelle, surtout celles préfètes de dicastère. « Je pense que la prochaine fois, elles seront participantes. Je milite beaucoup pour qu’il y ait des femmes qui aient des responsabilités au Vatican dans les prises de décisions du quotidien, je trouve que cela a beaucoup de sens. Dans le choix du pape, je ne sais pas. »

Elle ne se dit pas « choquée » par le fait que les religieuses n’aient pas été approchées par les cardinaux cette année pour participer d’une manière ou d’une autre au conclave.

L’ordination des femmes

Au sein de l’Eglise catholique, seuls les hommes représentent le sacré et donc l’autorité et peuvent être ordonnés diacres, prêtres, évêques… Et seul un homme peut être élu pape, le chef des 1,4 milliard de catholiques dans le monde, même si parmi eux, la moitié sont des femmes. Pourquoi ? Le fond du problème réside dans la théologie de l’ordre selon Frédéric Mounier.

« Depuis le XXe siècle, une grande partie des Eglises chrétiennes considèrent que c’est le sacrement de l’ordre qui assure la succession apostolique (des apôtres) après le Christ. La théologie est fondée sur l’idée que les apôtres choisis par le Christ ayant été des hommes, le Christ étant lui-même un homme, cette succession ne peut s’exercer que d’homme à homme.»

Cette théologie a fait l’objet d’une contestation profonde au sein d’Eglises chrétiennes comme l’anglicanisme de l’Eglise d’Angleterre. Aujourd’hui, des femmes y sont ordonnées diacres, prêtres ou évêques.

« De même, du côté des protestants, depuis cinq siècles, ils considèrent que des femmes peuvent tout à fait être formées, choisies, élues, comme pasteur parce qu’ils ne reconnaissent pas la théologie de l’ordination. »

Comme dans toute église du monde entier, ce sont les femmes qui font fonctionner l’Église, évidemment. Frédéric Mounier, ancien correspondant du quotidien « La Croix », biographe du pape François

Pendant son pontificat, le pape François a fermé la porte au sujet de l’ordination des femmes, c’est-à-dire à la possibilité de leur administrer le sacrement de l’ordre, par exemple de la prêtrise. Le sujet est extrêmement sensible à la Curie et bien au-delà, au sein de l’Eglise catholique mondiale qui s’appuie sur des cultures extrêmement différentes.

« Il y a un paradoxe dans les pays du sud, où l’Église catholique a été l’une des grandes promotrices de la promotion féminine. Vous avez au Moyen-Orient, dans les pays musulmans, dans les pays africains, tout un système d’enseignement catholique qui concourt fortement à la promotion des femmes. Ces écoles, ces lycées on concouru à la formation d’élites féminines qu’ensuite on a pu retrouver dans les gouvernements, à de hautes fonctions de gouvernance etc. » détaille le biographe du Pape François.

Parmi les 17 cardinaux africains par exemple, la plupart sont attachés à une théologie plus classique et donc ne sont pas prêts à remettre en question la place des femmes dans l’ordre sacerdotale.

Pour moi, l’ordination est l’un des moyens pour arriver à donner aux femmes une place au sein de l’Eglise Catholique. Mais il ne faut pas en faire un absolu. Soeur Florence de la Villeon

« Ce alors même qu’ils sont extrêmement favorable à la promotion féminine dans leurs pays, explique Frédéric Mounier. Mais comme dans toute église du monde entier, ce sont des femmes qui font fonctionner l’Église, évidemment. »

Il conclut : « Il est clair qu’une éventuelle avancée vers l’ordination des femmes serait l’objet de critiques très fortes au sein de l’Eglise catholique à travers le monde et au moins dans un futur proche pourrait mettre en péril l’unité de l’Eglise catholique, et pourrait donner lieu à des schismes importants. Le pape étant le garant de l’unité et de la communion, on le voit mal prendre ce risque aujourd’hui. »

Pour Soeur Florence de Villeon, il existe justement une focalisation de l’Occident sur l’ordination des femmes. Pour elle, il ne s’agit pourtant pas de la « priorité sur tous les continents ».

« Il y en a qui disent qu'il y a d'autres priorités : les abus, la pauvreté, l'écologie, l'évangélisation... Pour moi, l’ordination est l’un des moyens pour arriver à donner aux femmes une place au sein de l’Eglise Catholique. Mais il ne faut pas en faire un absolu. »

Cependant, pour la religieuse qui vit et travaille à Rome, l’ordination des femmes arrivera, plutôt tard que tôt, mais un jour.

« Je pense qu'un jour ou l'autre, les femmes seront ordonnées, tous comme les prêtres mariés. »

Soeur Florence de Villeon souligne notamment l’importance de la possibilité d’un diaconat pour les femmes. Être diacre est le premier des ordres majeurs dans l’Eglise catholique.

Aujourd’hui, il y a une toute petite crainte qu'il y ait un retour en arrière avec son successeur. Soeur Florence de la Villeon

« Le diaconat des femmes pour moi est beaucoup plus important avec tout le travail qui est fait dans des endroits très reculés, dans des hôpitaux, des aumôneries etc. Il est utile quand on souhaite baptiser certains enfants qui sont en train de mourir. Cela fait partie des moments où on aurait envie que les femmes soient ordonnées.

Mais je n’en fais pas la solution miracle et je suis très heureuse du chemin qui a été fait sous le pontificat de François. Aujourd’hui, il y a une toute petite crainte qu'il y ait un retour en arrière avec son successeur. Il y a aussi l'espoir que ce chemin continue. »

La synodalité



Car François, s’il a fermé la porte à l’ordination, a ouvert la porte à la synodalité.

Grâce à lui, de nombreuses femmes laïques et religieuses sont aujourd’hui en poste au sein des diocèses et de la curie. Selon Vatican News, média officiel du Vatican, entre 2013 et l'élection du pape argentin et 2023, la proportion de femmes occupant des fonctions au Saint-Siège et dans l'administration de l'Etat du Vatican est passée de 19,2% à 23,4%.

« Bien sûr qu’un pape conventionnel ou plus traditionnel va réduire la place des femmes dans l’Église. Ce qu’il s’est joué toutes ces dernières années, c’est la place que François a laissé aux femmes. Le pape François à chaque fois qu’il a nommé un homme nommait une femme, globalement. La mixité est un cadeau pour la gouvernance de l’Eglise », affirme la membre de l’IUSG.

Parmi celles qu’il a nommé, figure la Soeur Simona Brambilla. Elle est la première femme nommée à la tête d’un dicastère (l’équivalent d’un ministère). Son pré carré : les Instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique. Mais Soeur Brambilla reste une exception, un ovni au sein de la Curie romaine.

« François a mis en pratique la nomination de femmes au sein des organes décisionnaires de l’Eglise et maintenant il faudrait que cela se concrétise dans le droit canon et dans la liturgie. Ça me choquait, lors des célébrations à la Basilique Saint-Pierre, que les femmes nommées aux postes d’importance n’aient pas de place pour s’assoir.

Les cardinaux prenaient toutes les places qui étaient très codifiées. Nous n’avons pas réfléchi assez, pas trouvé un lieu où l'importance des femmes se matérialise. », raconte Soeur Florence de la Villeon.

Pas de chaise pour s’assoir pour une préfète de dicastère disposant de plus de responsabilités qu’un cardinal : le symbole est puissant. Les femmes ont encore à trouver ou prouver leur place au sein du Saint-Siège.

Je ne me sens pas représentée. Je suis une féministe.

Gabrielle Fidelin, membre de l'association féministe catholique Magdala

L’incrédulité de certains fidèles



Reste que cette question ne touche pas que les religieuses. Elle s’impose aux fidèles également qui posent régulièrement la question à Soeur Florence de l’invisibilité des femmes au sein de l’Église catholique alors même que ce sont elles qu’ils croisent beaucoup sur le terrain.

Entre 2016 et 2021, Gabrielle Fidelin, 29 ans aujourd’hui, n’a pas communié, « dégoutée » par la polémique du mariage pour tous ainsi que par la crise des abus sexuels dans l’Eglise médiatisée dès 2016.

En 2023, elle renoue avec le catholicisme, en rejoignant le Comité de la Jupe co-créé par Christine Pedotti. L’idée est de créer des espaces pour parler de sa foi, sans la hiérarchie des genres. Aujourd’hui, au sein du comité rebaptisé « Magdala », elle co-coordonne le groupe local de Lyon.

« J’ai fait la grève du carême. C’était un appel international appelant les femmes à faire la grève pour celles impliquées dans les paroisses. Il s’agissait de montrer qui portait vraiment l’Eglise. »

Les femmes doivent encore trouver leur place(…). Tout le monde est gêné, embêté de cette situation. Soeur Florence de la Villeon

La veille de l'ouverture du conclave, Gabrielle et le groupe de femmes catholiques Women's Ordination Conference brandissaient des fumigènes de fumée rose pour demander à ce que les femmes puissent être ordonnées.

« Je ne me sens pas représentée. Je suis une féministe. Dans l’Église catholique, les chantres du conservatisme nous disent que si nous ne croyons pas en tous les dogmes, alors nous ne pouvons pas être catholiques. Ça n’aide pas à mieux se sentir représentés ou inclus », déplore la jeune femme.

Elle entretient peu d’espoir pour que les choses changent : « L’institution de l’Eglise catholique est l’un des derniers bastions du patriarcat. C’est pour cela qu’ils ne sont pas près de le lâcher ».

D’autres associations ont vu le jour ces dernières années, portées par des fidèles, hommes comme femmes, qui eux non plus ne se reconnaissent pas dans l’Eglise catholique actuelle.

« Je le comprends, les femmes doivent encore trouver leur place(…). Tout le monde est gêné, embêté de cette situation, mais je ne la vis pas négativement », conclut Soeur Florence de Villeon.