Automobiliste mort roué de coups à Valence: trois interpellations

Trois personnes ont été interpellées dimanche dans le cadre d'une enquête criminelle pour "homicide volontaire avec préméditation", après la mort d'un automobiliste roué de coups samedi soir à Valence, a indiqué le procureur de cette ville.

Les faits se sont déroulés vers 22H00 samedi, avenue de la Libération à Valence, lorsqu'une voiture a été percutée violemment à plusieurs reprises par un autre véhicule et s'est encastrée dans un muret, a indiqué le procureur Laurent de Caigny dans un bref communiqué.

Deux personnes sont descendues de l'autre voiture et ont sorti le conducteur, "manifestement blessé", de celle qu'ils venaient de percuter, et lui ont asséné "de nombreux coups de pied dans la tête", avant de prendre la fuite, a-t-il relaté.

Les services de police, appelés par des témoins, ont pris en chasse le véhicule des agresseurs mais en ont perdu la trace. Celui-ci a été retrouvé incendié sur la commune de Claveyson, située à une trentaine de kilomètres au nord de Valence.

Le conducteur agressé est décédé sur place malgré l'intervention des secours, est-il précisé.

"Grâce à l'exploitation des premiers éléments recueillis et des enregistrements de vidéoprotection urbains", trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, indique le procureur sans plus de détails, notamment sur l'identité de la victime.

"Les investigations se poursuivent, notamment pour déterminer le mobile de cette atroce agression mortelle dont le déroulement évoque une mise à mort ciblée", indique encore M. de Caigny.

