Avant les champignons vénéneux, une Australienne avait déjà tenté d'empoisonner son mari

Erin Patterson arrive au tribunal de Morwell, en Australie, le 12 mai 2025

Après le bœuf Wellington, le poulet korma: l'Australienne jugée coupable d'un triple meurtre aux champignons vénéneux avait tenté auparavant d'empoisonner son mari en préparant cette recette indienne, selon des accusations formulées par la police et rendues publiques vendredi sur décision de la justice.

Passionnée de cuisine mais aussi d'affaires criminelles, Erin Patterson a été reconnue coupable début juillet d'avoir tué en 2023 les parents et la tante de son époux.

Elle leur avait servi un bœuf Wellington, une spécialité culinaire anglaise, garni d'amanites phalloïdes - un des champignons vénéneux les plus dangereux.

Son époux, lui, avait décliné l'invitation au repas de famille.

Son procès, qui s'est tenu durant plus de deux mois à Morwell, petite ville rurale du sud-est de l'Australie, a tenu en haleine les médias et passionnés de faits divers du monde entier.

Photo non datée diffusée par la Cour suprême de Victoria, le 7 juillet 2025, d'assiettes contenant des échantillons d'un bœuf Wellington mélangé à des champignons vénéneux préparé par l'Australienne Erin Patterson, lors d'une analyse toxicologique à l'Institut de médecine légale SUPREME COURT OF VICTORIA/AFP/Archives

Plusieurs accusations accablantes formulées contre la quinquagénaire avaient été cachées aux jurés et au public par la justice, afin de garantir un procès équitable à cette mère de deux enfants.

Vendredi, le juge de la Cour suprême Christopher Beale a demandé que le secret soit levé.

La police a ainsi accusé Erin Patterson d'avoir tenté de tuer son époux Simon, dont elle était séparée, à trois reprises entre 2021 et 2022. D'après des médias australiens, elle lui aurait servi plusieurs plats eux aussi empoisonnés, à savoir des pâtes à la bolognaise, du poulet korma et un wrap aux légumes.

Lors d'une audience préliminaire en octobre 2024, Simon a raconté comment son ex-épouse lui avait demandé de goûter plusieurs préparations au curry.

"Il la soupçonnait"

"Je me souviens qu'Erin a dit que l'objectif de la dégustation était, je pense, d'adapter les plats dans le futur à nos goûts respectifs," a-t-il déclaré.

Une autre fois, il était tombé malade après avoir mangé un poulet korma servi lors d'un séjour en camping en 2022.

"Au début, j'avais chaud, surtout à la tête, ensuite je me suis senti nauséeux et puis soudain j'ai eu besoin de vomir", a-t-il déclaré.

Il était ensuite tombé dans le coma avant de subir une intervention chirurgicale au niveau des intestins.

Simon s'est inquiété lorsqu'Erin lui a proposé des cookies faits maison, selon son médecin, Christopher Ford.

"Il était inquiet à l'idée de manger les cookies, car il pensait qu'ils pourraient être empoisonnés", avait déclaré le professionnel lors d'une audience préliminaire l'année dernière.

"Il m'avait raconté que pendant leur absence, Erin avait appelé plusieurs fois et demandé s'il avait mangé des cookies", avait-il ajouté.

Quand, à leur tour, ses parents sont tombés malades après avoir mangé chez son ex-épouse, Simon a confié à sa famille qu'il soupçonnait avoir été malade à la suite d'"un acte délibéré", a déclaré sa cousine Ruth Dubois lors d'une audience préliminaire.

"Il avait cessé de manger la nourriture préparée par Erin car il la soupçonnait" d'avoir fait quelque chose, a-t-elle affirmé.

"Il était vraiment désolé de ne pas en avoir parlé" avant, s'est souvenue Mme Dubois.

Le parquet avait toutefois abandonné toute poursuite concernant ces accusations avant que ne s'ouvre le procès, et la justice avait imposé le silence aux médias.

La cour doit rendre son verdict le 25 août. Elle encourt la réclusion à perpétuité.