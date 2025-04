Avec un gâteau de 121 mètres, la France récupère le record du plus grand fraisier du monde

Un pâtissier travaille sur le plus grand fraisier du monde, d'une longueur de 121,88 m, à Argenteuil, le 23 avril 2025

Quelque 350 kilos de fraises, 150 de sucre, 415 de crème pâtissière, 4.000 œufs: une pâtisserie d'Argenteuil (Val-d'Oise) a battu mercredi l'insolite record du plus grand fraisier du monde, avec un gâteau homologué à 121,88 mètres de long.

Avec ce record certifié par une juge-arbitre du livre Guinness des records, la France regagne ce record du monde du plus long fraisier, qui était détenu depuis 2019 par l'Italie avec un fraisier de 100,48 m.

Initiative de la maison Héloïse, une pâtisserie réputée de cette ville populaire de banlieue parisienne, le fraisier lauréat s'étire sur une file ininterrompue de tables serpentant sur la glace de la patinoire d'Argenteuil, faisant saliver la foule d'habitants venue pour l'occasion.

Ce gâteau gargantuesque a germé dans la tête du pâtissier Youssef El Gatou, qui était en recherche d'un record du monde à battre, en hommage à sa fascination d'enfance pour le livre Guinness des records.

"Je cherchais un produit ou une pâtisserie française, et je voulais aussi mettre en avant les produits du terroir, donc la fraise française, les matières premières comme le lait, la crème, le beurre, etc.", explique-t-il à l'AFP.

Ayant mobilisé une vingtaine de pâtissiers de différentes maisons et origines, l'élaboration du fraisier de 1,2 tonne a nécessité près d'une semaine de travail, avec la préparation de la mousseline et du biscuit en laboratoire. Le montage sur la patinoire a ensuite pris toute une nuit et une bonne partie de la journée.

Un gigantisme qui n'est pas sans poser quelques défis. "Pour les batteurs, il fallait des gros chalumeaux pour chauffer la cuve longtemps pour que le mousseline puisse se faire", raconte Nadia El Gatou, épouse du pâtissier à l'origine du record.

Record du monde du plus grand fraisier, long de 121,88 m, exposé à la patinoire d'Argenteuil, le 23 avril 2025 AFP

Pour être homologué, le fraisier devait suivre la recette traditionnelle d'un fraisier, mesurer au minimum 8 cm de largeur et de hauteur et être constitué d'un seul tenant.

A l'annonce par la juge de l'obtention du record, une Marseillaise retentit dans la patinoire. "Le fraisier est un gâteau résolument français et ce record en célèbre pleinement l'origine. Il ne s'agit pas seulement d'un exploit pâtissier mais d'un hommage à nos belles régions françaises", salue le maire (LR) Georges Mothron.

Les nombreuses familles d'Argenteuil présentes en cette semaine de vacances scolaires sont chacune reparties avec une part du gâteau, pour éviter tout gâchis.

"Je connaissais le plus grand couscous du monde, la plus grande paella du monde, mais un plat sucré comme ça je n'avais encore jamais vu !", s'enthousiasme Samira Ialou, une habitante venue assister à l'événement avec ses enfants.