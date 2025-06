Bac 2025: le plus jeune candidat inscrit a huit ans, nouveau record selon l'Education nationale

Le plus jeune candidat au baccalauréat général et technologique 2025 a huit ans, un nouveau record dans l'histoire de cet examen

Le plus jeune candidat au baccalauréat général et technologique 2025 a huit ans, un nouveau record dans l'histoire de cet examen de fin de scolarité, a annoncé vendredi le ministère de l'Education nationale.

Cet élève, en âge d'être scolarisé en CE1 ou CE2, est inscrit en candidat individuel (candidat libre) à la session du baccalauréat, qui démarre le 16 juin avec l'épreuve de philosophie, a précisé le ministère en marge d'un point presse sur la présentation du bac.

Le ministère de l'Education nationale n'a pas souhaité dévoiler davantage d'informations sur l'identité de ce candidat ou de cette candidate.

L'an dernier, la plus jeune candidate, élève de l'académie de Strasbourg, avait neuf ans, un précédent record pour le bac. En 2023, le candidat le plus jeune était âgé de 12 ans (bac général et technologique, dans l'académie de Versailles).

"Ce sont vraiment des cas très particuliers. À chaque fois, c'est un élève sur l'ensemble d'une cohorte, donc ça fait figure d'exception", a précisé Caroline Pascal, directrice générale de l'enseignement scolaire (Dgesco) lors de ce point presse.

Pour cette édition 2025 du bac, qui réunit 724.633 candidats, le postulant inscrit le plus âgé a de son côté 78 ans (bac général et technologique), a précisé le ministère.

Le bac a été institué par un décret du 17 mars 1808 et sa première édition, sous forme d'épreuves uniquement à l'oral, s'est déroulée en 1809.