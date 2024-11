Bagarre dans les transports franciliens: quatre personnes blessées à coups de hache, une interpellation

Quatre personnes ont été blessées lors d'une rixe à coups de hache lundi dans le RER E en gare d'Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne), qui a donné lieu à une interpellation, a-t-on appris de sources policières.

Vers 08H00, dans le RER E, une bagarre impliquant plusieurs personnes, dont des mineurs, a éclaté pour une raison encore inconnue.

Selon une source policière, les quatre victimes - des mineurs âgés de 16 et 17 ans - ont été agressées alors qu'elles se rendaient au lycée. Elles ont été transportées en milieu hospitalier pour des soins, a ajouté cette source, précisant que leur pronostic vital n'a pas été engagé.

Une des victimes a eu la main tranchée et une autre le crâne ouvert à coups de hache, a-t-on ajouté de même source. Deux autres ont été plus légèrement blessées.

Fichier vidéo Le principal mis en cause, âgé de 16 ans, a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue, a indiqué une source policière à l'AFP. Une hache a été retrouvée et saisie lors de la perquisition.

La bagarre a eu lieu alors que le train était à quai, de sorte que "ni le trafic du RER E, ni celui de la gare n'est impacté", a-t-on souligné à la SNCF.

"Les faits sont vraisemblablement liés à une rixe entre bandes et non au trafic de stupéfiants, sous réserve du résultat de l'enquête conduite par le tribunal judiciaire de Melun", ont précisé le préfet de police de Paris et le préfet de Seine-et-Marne dans un communiqué commun.

"Le nombre de patrouilles sur la ligne du RER E a été renforcé", a également ajouté le préfet de police, compétent en matière de sécurité dans les transports pour l'ensemble de la région Ile-de-France.

Les auteurs ont utilisé plusieurs armes blanches: couteau, hache, katana et des battes de baseball.

L'enquête, ouverte pour violences volontaires en réunion, a été confiée au commissariat central de Torcy.