Banditisme: dix-sept membres présumés d'un groupe de "voleurs dans la loi" bientôt jugés à Paris

Une juge d'instruction parisienne a ordonné un procès pour 17 personnes, dont leur chef présumé en fuite, accusées d'appartenir à un groupe de "voleurs dans la loi", originaires de l'ex-espace soviétique et suspectés notamment de vols en bande organisée et de trafics.

Ces "Vory V Zakone" ("voleurs dans la loi"), 16 hommes et une femme, tous nés dans l'ex-URSS (Russie et notamment Tchetchénie, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan), âgés de 33 à 61 ans, seront jugés par le tribunal correctionnel de Paris, d'après l'ordonnance de renvoi signée le 27 juin par une juge d'instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris, et dont l'AFP a eu connaissance jeudi.

Le dossier porte sur une séries d'infractions qui auraient été commises entre 2020 et 2024, dont association de malfaiteurs, blanchiment, vols et escroqueries, ainsi que des infractions liées au tabac ou à des marchandises contrefaites, pour beaucoup avec la circonstance aggravante de la bande organisée.

Les Vory V Zakone forment un conglomérat de groupes criminels issus de l'ex-espace soviétique répondant à des règles communes, notamment le suivi d'un code d'honneur.

Suite à divers événements dont la chute de l'URSS, ils ont progressivement essaimé dans les années 2000 en Europe de l'Ouest, et notamment en France.

A leur tête figure un "Vor", sorte d'arbitre médiateur entre différents groupes, tandis que certaines décisions sont prises collectivement.

D'après le chercheur Mark Galeotti, cité dans l'ordonnance finale, ces groupes entretiennent des liens avec l'Etat russe mais aussi avec l'Eglise.

Au niveau régional, des "smotriarchi" ou superviseurs coordonnent l'activité des "chestorki" (pion ou soldat), les exécutants du crime, "auteurs directs de la délinquance dont l'organisation tire profit et qui est constituée pour l'essentiel d'atteintes aux biens variées, de vols de toutes sortes, de trafic de tabac et extorsions".

L'ordonnance note que "ces actes de délinquance peuvent ressembler à une criminalité de faible intensité sans l'analyse contextuelle du fonctionnement de l'organisation criminelle et sans vue d'ensemble".

Ce dossier est centré autour d'un "vor" présumé, Erik D., 38 ans, qui aurait été "couronné voleur dans la loi en 2013 en Turquie", et "présente les tatouages de rose des vents au niveau des épaules, caractéristiques de l'appartenance à cette organisation criminelle", selon l'ordonnance.

"Construction de l'esprit"

Dirigeant présumé de ces Vory V Zakone, Erik D. a été incarcéré trois mois en Espagne où il vivait début 2023 avant d'être remis en liberté.

Madrid a rejeté en juillet 2023 une demande d'extradition arménienne, au motif qu'une enquête espagnole était déjà en cours portant notamment sur l'assassinat de deux personnes en 2016 près de Barcelone. Depuis, Erik D. est en fuite.

L'enquête s'est aussi attardée sur le rôle de ses deux "principaux relais" potentiels dans l'Hexagone: son oncle Samvel P. ainsi qu'Andranik A.

Samvel P. est suspecté d'avoir "supervisé l'activité criminelle pour le compte du Vor" Erik D., et d'être "intervenu avec (son) autorisation pour le règlement des conflits entre les membres de l'organisation criminelle".

"Ce dossier est une construction de l’esprit. Il repose sur les fantasmes d’une juge d’instruction et des magistrats du parquet de Paris en charge de la lutte contre le crime organisé. L’audience devant le tribunal le démontrera" a indiqué son avocat, Me Julien Zanatta.

En parallèle, Andranik A. serait devenu "autorité criminelle, hiérarchiquement sous l'autorité du Vor tout en disposant d'une certaine autonomie dans le cadre de ses activités", et aurait coordonné "un important trafic de tabac". Ses avocats n'ont pas répondu à l'AFP.

Apparaissent aussi une dizaine d'exécutants présumés, arborant pour beaucoup des tatouages également significatifs dans le milieu des "Vory V Zakone".

Sollicité, Me Jules Teboul, avocat d'un d'entre eux, n'a pas commenté.

Mi-juin 2023, 23 suspects avaient été interpellés en France et cinq en Espagne, .

Quatorze des mis en cause pourraient comparaître devant la justice française parmi lesquels Samvel P. et Andranik A., actuellement incarcérés, tandis qu'Erik D. fait l'objet, comme deux autres protagonistes, d'un mandat d'arrêt.