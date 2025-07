Bangladesh: un avion de l'armée s'écrase sur une école, au moins 20 morts

Un chasseur de l'armée de l'air du Bangladesh qui effectuait un vol d'entraînement s'est écrasé lundi sur une école de Dacca, causant la mort d'au moins 20 personnes dont de nombreux écoliers.

Cette catastrophe aérienne est la plus meurtrière survenue au Bangladesh depuis des décennies.

Le dernier bilan publié en début de soirée faisait état de 20 morts, dont le pilote, selon le service de presse des forces armées bangladaises (ISPR).

La chute de l'appareil sur un bâtiment du campus scolaire Milestone, dans le nord-ouest de la capitale bangladaise, a également fait 171 blessés, pour la plupart des écoliers âgés de 8 à 12 ans.

Une vingtaine d'entre eux se trouvaient dans un état critique, a indiqué à l'AFP le Dr Mohammad Nasir Uddin, directeur de l'Institut national des grands brûlés où de nombreux blessés ont été hospitalisés.

L'avion impliqué, un monoréacteur de type F-7 BGI de fabrication chinoise, avait décollé à 13h06 locales (7h06 GMT) de la base aérienne de Khandakar, en banlieue de la capitale, lorsqu'il a connu un problème technique peu après son décollage.

"Il semble qu'il ait été victime d'un problème mécanique. La cause exacte fait l'objet d'une enquête", a décrit l'armée dans un communiqué.

"Un grand boum"

Son pilote, identifié comme le lieutenant Toukir Islam Sagar, a tenté en vain d'éloigner son avion en chute des zones habitées de la capitale, a affirmé l'armée. "En dépit de tous ses efforts, l'avion s'est écrasé sur un bâtiment de deux étages de l'école Milestone", a-t-elle poursuivi.

Secouristes et pompiers sur les lieux du crash d'un avion militaire, tombé sur une école à Dacca, le 21 juillet 2025 AFP

Les secours ont été rapidement déployés sur le site de l'école Milestone, où ils ont extrait les victimes des décombres sur des civières, a constaté un photographe de l'AFP.

"Il y avait deux avions de chasse (dans le ciel), l'un est tombé ici sur la partie (du bâtiment) où se tenait un cours d'anglais pour des élèves de primaire", a témoigné à l'AFP un élève, Shafiur Rahman Shafi, 18 ans.

"Beaucoup de jeunes élèves et des enseignants ont été blessés", a ajouté le jeune homme, qui se trouvait dans l'une des aires de jeu de l'école au moment de l'accident.

"Ca a fait un grand boum. On a senti une secousse comme un tremblement de terre. Et puis tout a pris feu", a-t-il encore déclaré.

L'Institut national des grand brûlés a été rapidement pris d'assaut par de nombreux parents d'élèves venus pour tenter d'identifier leurs proches, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Nous avons désespérément cherché mon cousin de 12 ans dans plusieurs hôpitaux", a raconté à l'AFP Tofazzal Hossain, 30 ans. "Nous avons finalement retrouvé son corps ici", a-t-il poursuivi, en pleurs.

"Tombé juste à côté d'elle"

Dans un couloir de l'établissement, Monsur Helal, 46 ans, s'est porté au chevet de son épouse Mahrin, une agente de l'école inconsciente sur un lit.

"Mahrin encadrait les enfants qui sortaient de la classe lorsque l'avion est soudain tombé juste à côté d'elle", a-t-il raconté à l'AFP. "J'ai pu lui parler brièvement, puis elle a perdu connaissance".

En début de soirée, de nombreuses mères des victimes étaient rassemblées devant l'hôpital, en larmes ou échangeant fébrilement des nouvelles sur l'état de santé de leurs enfants.

Devant le même Institut, des dizaines de personnes faisaient la queue pour donner leur sang.

Une personne blessée est prise en charge après qu'un avion militaire s'est écrasé sur une école de Dacca, le 21 juillet 2025 AFP

Le chef du gouvernement provisoire, le prix Nobel de la paix Muhammad Yunus, a fait part sur X de "son profond chagrin et sa peine".

"Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur l'origine de l'accident et prêter assistance à tous", a-t-il ajouté.

Les autorités ont décrété un jour deuil national dans tout le pays mardi.

Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est dit "profondément choqué et attristé" et s'est dit sur X "prêt à apporter au Bangladesh tout le soutien et l'assistance possibles".

En 1984, un Fokker F-27 de la compagnie Biman reliant le port de Chittagong (sud-ouest) à Dhaka s'était écrasé, causé la mort des 49 passagers et membres d'équipage à bord.