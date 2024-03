Bangladesh: un incendie, aggravé par des failles de sécurité, fait au moins 46 morts

Les pompiers de Dacca, au Bangladesh, ont estimé vendredi que des failles de sécurité avaient aggravé l'incendie qui s'est déclaré la veille dans un restaurant de la capitale et propagé à un immeuble, faisant au moins 46 morts et des dizaines de blessés, hospitalisés dans un état critique.

L'incendie s'est déclaré jeudi soir dans un restaurant populaire situé au pied d'un immeuble de sept étages abritant d'autres restaurants dans le quartier chic de Bailey Road, à Dacca.

L'incendie s'est intensifié avec l'explosion de bouteilles de gaz stockées en nombre et sans précaution dans les cages d'escalier et les cuisines des restaurants, a déclaré à l'AFP le directeur des opérations des pompiers, Rezaul Karim.

"Les gens ont entendu les explosions de plusieurs bonbonnes de gaz pendant l'incendie", a-t-il précisé.

Interrogés par des journalistes vendredi matin, des pompiers ont émis l'hypothèse qu'une des bouteilles de gaz, prenant feu, avait amplifié l'incendie.

Selon Main Uddin, le chef des services nationaux d'incendie, le bâtiment présentait d'importants manquements aux normes de sécurité.

"Il ne disposait pas d'au moins deux escaliers ni de sorties de secours", a-t-il expliqué à l'AFP. "La plupart des gens sont morts par asphyxie".

Des policiers ont été aperçus vendredi matin à l'intérieur du bâtiment détruit, inspectant les décombres, quelques heures après que le gouvernement a ordonné une enquête sur l'origine du sinistre.

75 personnes secourues

Des pompiers extraient des blessés d'un immeuble ravagé par un incendie dans la capitale du Bangladesh, Dacca, le 29 février 2024 AFP

Une deuxième personne hospitalisée a succombé à ses blessures vendredi portant le bilan à 46 morts au moins, a déclaré à l'AFP l'inspecteur de police Bacchu Mia.

Une quinzaine de personnes restent dans un état critique, a-t-il ajouté.

L'hôpital universitaire de Dacca et un autre établissement voisin spécialisé dans le traitement des grands brûlés ont admis au moins 40 blessés.

Des centaines de proches des victimes s'y sont précipités. Dans un de ces hôpitaux, Asif Pathan, 30 ans, a raconté à l'AFP que son cousin Minhaj Khan dînait au restaurant quand l'incendie s'est déclaré.

"Son ami s'est échappé en sautant par la fenêtre, mais Minhaj n'a pas pu", a ajouté M. Pathan. "Son corps a été carbonisé."

Au total, 75 personnes ont été secourues, selon un communiqué des pompiers, qui ont maîtrisé le sinistre en deux heures.

L'incendie s'était déclaré jeudi à 21H50 (15H50 GMT) et s'était rapidement propagé dans les étages, piégeant de nombreuses personnes.

"Nous étions au sixième étage lorsque nous avons commencé à voir de la fumée passer par les escaliers. Beaucoup de gens se sont précipités pour monter dans les étages", a déclaré Sohel, le gérant d'un restaurant.

"Nous avons utilisé une conduite d'eau pour descendre. Certains d'entre nous ont été blessés en sautant", a-t-il encore raconté.

D'autres sont restés coincés sur le toit et appelaient à l'aide. "Nous faisons descendre toutes les femmes et tous les enfants, y compris ma femme et mes enfants. Nous tous, les hommes, sommes sur le toit. Les pompiers sont à nos côtés. Il nous reste encore cinquante personnes à faire descendre", a écrit sur Facebook Kamruzzaman Majumdar, un professeur de sciences de l'environnement, qui a aussi été secouru.

Les incendies dans les immeubles d'habitation et les complexes industriels sont fréquents au Bangladesh en raison du laxisme dans l'application des règles de sécurité.

Le pire incendie qu'a connu le pays s'est produit en 2012, dans la banlieue de Dacca, dans une usine textile où étaient fabriqués des vêtements destinés à l'exportation vers les pays occidentaux: au moins 111 ouvriers avaient trouvé la mort et plus de 200 personnes avait été blessées.

En février 2019, 70 personnes sont mortes lorsqu'un incendie s'est propagé dans plusieurs immeubles d'habitation à Dacca.

Enfin, en juillet 2021, l'incendie qui a dévasté une usine produisant des denrées alimentaires à Rupganj, une ville industrielle proche de Dacca, a tué au moins 52 ouvriers, dont des enfants qui y travaillaient.