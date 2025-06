Bébé secoué: au procès en appel d'une nourrice, la quête de vérité des parents

"On attend encore aujourd'hui la vérité": 12 ans après la mort de leur bébé confié à une assistante maternelle, les parents du petit Hugo ont exprimé leur soif de justice lors du procès en appel de l'ancienne nourrice, à Colmar (Haut-Rhin).

Vanina Reysz, 45 ans, comparaît depuis jeudi pour violences volontaires sur mineur de (moins de) 15 ans ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, par personne ayant autorité.

Elle encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.

En 2024, la cour d'assises du Bas-Rhin l'avait condamnée à 12 ans de réclusion criminelle pour avoir causé la mort du petit Hugo, six mois, en le secouant violemment.

Très ému, le père, Lionel, a raconté cette matinée du 22 octobre 2013, lorsqu'il se rend aux urgences et apprend qu'"Hugo est parti". Il avait été déposé le matin même à sa nourrice.

"Il était là, froid. On l'avait confié à quelqu'un en qui on avait confiance et on le retrouve comme ça", lâche-t-il.

Se rappelant le sourire d'Hugo quand elle l'a laissé chez son assistante maternelle, sa mère, Nathalie, le martèle: "Un enfant qui sourit, il n'est pas malade".

"On attend encore aujourd'hui la vérité".

"Panique"

"Je veux bien payer pour ce que j'ai fait mais je ne veux pas être sanctionnée pour ce que je n'ai pas fait", déclare de son côté Vanina Reysz.

Si elle reconnaît avoir secoué Hugo, elle l'explique par une tentative de le secourir alors qu'il était, selon elle, amorphe.

"Je l'ai secoué dans un geste de panique pour le faire revenir à lui", a assuré Mme Reysz, qui comparaît détenue après avoir présenté deux demandes de remise en liberté, sans succès.

Sa version a changé au cours de l'enquête: elle a affirmé avoir eu un malaise et laissé entendre que l'enfant avait pu se cogner la tête.

Mais les experts ont écarté toute cause accidentelle de la mort.

Deux professionnels de santé entendus par la cour ont indiqué que le décès de Hugo était dû à un épisode de secouement "extrêmement violent", survenu peu avant l'appel aux secours, qui n'est pas compatible avec les gestes décrits par l'ex nourrice.

Les lésions constatées sur le bébé montrent qu'un autre épisode de secouement, moins fort, a eu lieu quelques semaines avant le drame.

"Ces parents attendent une réponse logique et cohérente qu'ils n'ont, jusqu'à présent, jamais eue. Êtes vous sûre que ce n'est pas le moment d'expliquer à ces parents ce qu'il s'est réellement passé?" lance la présidente à Vanina Reysz, tentant de la pousser dans ses retranchements.

Mais celle-ci maintient sa version: c'est parce qu'Hugo était "mou, comme une poupée de chiffon", qu'elle l'a secoué "trois à quatre fois".

"Les experts disent l'inverse: c'est parce qu'il a été secoué qu'il est devenu amorphe", rétorque la présidente.

"Très douce"

Le jour du drame, le 22 octobre 2013, Hugo avait été déposé vers 07H30 au domicile de Vanina Reysz à Marlenheim (Bas-Rhin).

Cela faisait un mois qu'il était gardé par cette mère de deux enfants, qui avait reçu un agrément un peu plus d'un an auparavant, en août 2012. Le bébé retournait chez sa nourrice après avoir été gardé du 9 au 21 octobre par sa famille.

Moins d'une heure après l'arrivée d'Hugo, Vanina Reysz avait prévenu les pompiers, affolée, expliquant que le bébé "ne respir(ait) plus" et devenait "bleu".

À l'écoute de cet appel diffusé à l'audience, des larmes coulent au premier rang, où se tient la famille du petit garçon, comme dans le box de l'accusée.

À Vanina Reisz, la présidente fait remarquer: "Vous omettez de leur dire que le bébé a été secoué".

Selon des experts entendus par la cour d'assises, Hugo présentait de graves lésions correspondant à un secouement très violent survenu le jour même des faits et à un secouement antérieur, environ deux semaines avant sa mort AFP

Ce geste, les proches de Vanina Reysz ne veulent pas y croire.

Elle est "très calme", "très douce", décrit son neveu, qu'elle a gardé de sa petite enfance à l'entrée au collège.

"On pourrait presque lui reprocher d'être trop gentille", renchérit l'ancienne enseignante de son fils.

Le verdict est attendu vendredi.