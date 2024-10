Bière, vernis, cheveux au vent: les insolites d'une Amérique en campagne

Biden annonce qu'il est de retour dans la course à la Maison Blanche, Harris boit une bière bien fraîche à la télévision, deux de ses partisanes lancent une gamme de vernis à ongles pour la soutenir et Trump caresse sa crinière blonde.

Voici des insolites de campagne, compilés de manière hebdomadaire par l'AFP jusqu'au 5 novembre, jour du scrutin présidentiel aux Etats-Unis.

"Je suis de retour"

Joe Biden a fait une petite apparition surprise dans la salle de presse de la Maison Blanche. "Je m'appelle Joe Biden", a-t-il lancé tout enjoué devant les journalistes.

Il a ensuite détaillé ses derniers succès politiques: rapport positif sur l'emploi et fin de la grève des dockers.

Joe Biden lors d'un briefing de la Maison Blanche à Washington, le 4 octobre 2024 AFP

Tout sourire, le président s'est ensuite dirigé vers la sortie dans le brouhaha des questions. "Est-ce que vous avez déjà pensé à reconsidérer votre décision de quitter la course?", a lancé un journaliste.

Théâtral, Joe Biden s'est retourné et a lâché une bombe: "Je suis de retour". Fou rire général. Et un petit clin d'oeil après la blague.

Bière bien fraîche

Au cours d'une émission télévisée, le célèbre présentateur Stephen Colbert et la candidate à la présidentielle ont bu une Miller High Life, bière américaine très populaire.

"Tchin", a lancé la démocrate en décapsulant la canette. Une gorgée, suivie d'un hochement de tête approbatif: "Le champagne de la bière!".

"La dernière fois que j'ai bu une bière c'était lors d'un match de baseball avec Doug" Emhoff, son mari, a ajouté la démocrate.

Et comme l'alcool délie les langues, à la question "Trump a-t-il perdu l'élection de 2020?", Harris a répondu, cinglante: "Quand tu perds autant d'emplois, quand tu perds la production (industrielle), quand tu perds les usines automobiles, quand tu perds l'élection. Qu'est-ce que ça fait de toi? Un perdant!".

Trump le beau gosse

Donald Trump s'est souvenu avec nostalgie de ses deux voitures de sport, des Pontiac GTO.

"J'avais cette GTO, je pensais que j'étais le mec le plus sexy du coin, c'était fou", s'est rappelé Trump lors d'un meeting à Détroit, ressuscitant sa jeunesse.

Donald Trump à Reading, en Pennsylvanie, le 9 octobre 2024 AFP

"C'était quelque chose. J'ouvrais le toit. Vous voyez, à l'époque, ça ne me dérangeait pas que mes cheveux s'agitent."

La foule a éclaté de rire et l'ancien président, en plein one man show, s'est caressé le cuir chevelu en lançant: "Aujourd'hui, je suis plus prudent".

Harris bien vernie

Dans une campagne haute en couleurs, deux soutiens à Kamala Harris ont décidé d'en jouer et d'en faire du vernis à ongles.

"Nous voulions quelque chose de ludique et d'amusant, quelque chose d'accessible", explique Amy Rosenthal, cofondatrice de "Colors for Kamala". Chaque couleur est ainsi associée à des messages liés à la campagne.

Des vernis à ongles de différentes couleurs en soutien à Kamala Harris, à Beverly Hills, en Californie, le 8 octobre 2024 AFP

Le rouge, couleur du Parti républicain, porte l'inscription "femmes à chats", pour railler les propos du colistier de Donald Trump, J.D. Vance, qui a utilisé le terme pour se moquer des personnes choisissant de vivre sans partenaire et/ou sans enfant.

Orange pour "procureure", rappel à la carrière de la démocrate en Californie.

Les teintes neutres sont dédiées aux insultes préférées de Donald Trump pour qualifier la démocrate: "Salope", "méchante", "vous avez entendu son rire?". Une façon de tourner en ridicule ces injures et de les "neutraliser", selon les deux créatrices de ces vernis à ongles politiques.

Trump n'aura pas de F-15

L'équipe de campagne de Donald Trump a demandé un renforcement de la protection de l'ancien président.

Dans la requête figurent des moyens militaires, dont des avions et véhicules utilisés pour la protection des présidents en exercice.

Joe Biden a demandé à ce qu'on lui donne "tout ce dont il a besoin", Trump ayant été visé par deux tentatives d'assassinat pendant la campagne électorale.

Enfin tout, mais pas tout à fait: "Tant qu'il ne demande pas (des avions de chasse) F-15", a lancé le président.