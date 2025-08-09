Bretagne: un homme tue son ex-compagne avant d'être abattu par un gendarme

Le
09 Aoû. 2025 à 11h33 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Un homme de 38 ans a tué son ex-conjointe à Saint-Jouan-des-Guérets, en Ille-et-Vilaine, et a ensuite pris la fuite avant d'être abattu par balles par un gendarme dans les Côtes-d'Armor

Un homme de 38 ans a tué son ex-conjointe à Saint-Jouan-des-Guérets, en Ille-et-Vilaine, et a ensuite pris la fuite avant d'être abattu par balles par un gendarme dans les Côtes-d'Armor

AFP/Archives
GEOFFROY VAN DER HASSELT
Partager 2 minutes de lecture

Un homme de 38 ans a tué son ex-conjointe dans la nuit de vendredi à samedi à Saint-Jouan-des-Guérets (Ille-et-Vilaine) et a ensuite pris la fuite avant d'être abattu par balles par un gendarme dans les Côtes-d'Armor, a-t-on appris samedi de source proche du dossier.

D'après cette source, cet homme de 38 ans s'est présenté au domicile de son ex-conjointe. Après une dispute, l'homme a frappé mortellement la femme d'un coup de couteau au niveau du cou dans la rue de cette commune proche de Saint-Malo, en présence des deux filles du couple de 15 et 17 ans.

L'agresseur a ensuite pris la fuite en voiture, poursuivi par les forces de l'ordre, jusqu'à son domicile à Taden (Côtes-d'Armor), à une vingtaine de kilomètres au sud de Saint-Jouan-des-Guérets.

Il entre à son domicile et se saisit d'une machette puis se dirige vers les forces de l'ordre, selon la même source.

Après de vaines sommations, les gendarmes effectuent un tir de pistolet à impulsion électrique qui ne donne pas de résultat. L'homme continue de s'approcher vers les gendarmes et l'un d'eux fait usage de son arme, tirant à trois reprises et le touchant mortellement à l'abdomen.

L'homme, âgé de 38 ans, de nationalité française et connu pour des faits de violences sur conjoint, est mort sur les lieux des tirs.

Contacté samedi matin par l'AFP, le parquet de Saint-Malo a seulement confirmé "l’existence d’une enquête", ajoutant qu'un communiqué de presse serait diffusé dimanche matin.

D'après une autre source proche du dossier, la femme tuée est âgée de 37 ans et la jeune fille de 17 ans, présente au moment des faits à Saint-Jouan-Des-Guérets, a été transportée en état d'urgence relative au centre hospitalier de Saint-Malo.

En 2023, 96 femmes ont été victimes de féminicide conjugal en France, un chiffre en baisse de 19% par rapport à 2022, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur publié fin novembre 2024.

Société
FRANCE

Dans le même thème - Société

Des terres brûlées après l'incendie près de Fontjoncouse, dans l'Aude, le 8 août 2025
Société

Le feu de l'Aude est sous contrôle mais pas encore éteint

jtchapter: Afrique du Sud : scandale après un flagrant délit de corruption
Afrique

Afrique du Sud : scandale après un flagrant délit de corruption

Des policiers et pompiers près de l'ancien hôtel désaffecté qui s'est effondré le 8 août 2025 en milieu de journée à Amiens
Société

Un hôtel désaffecté s'effondre à Amiens, sans faire de victime

48.11198, -1.67429

À la une

International

Zelensky rejette tout compromis territorial avant le sommet Trump-Poutine

Science

L'astronaute américain Jim Lovell, naufragé miraculé de l'espace, est mort

Nouvelle étape

Ce que l'on sait du nouveau plan d'Israël pour "prendre le contrôle" militaire de la ville de Gaza

Afrique

RD Congo : que devient la mine congolaise qui a fourni l'uranium des bombes d'Hiroshima et Nagasaki ?

International

États-Unis: la police de l'immigration de Donald Trump veut recruter "10.000 patriotes", un ex-Superman candidat

International

Trump assure avoir "définitivement" réconcilié l'Azerbaïdjan et l'Arménie

International

Washington promet une prime de 50 millions de dollars pour l'arrestation du président vénézuélien Maduro

International

Trump prêt à voir Poutine, même si ce dernier refuse de rencontrer Zelensky

International

Famine à Gaza: l'Égypte répond aux critiques des Frères musulmans et assure avoir repris son aide humanitaire

TERRIENNES

Les photos de Donna Gottschalk, mémoire lesbienne des années sombres aux États-Unis