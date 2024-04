Calais: opération de police pour empêcher des migrants de monter dans des trains

De nombreux migrants, essayant de monter dans des trains pour rejoindre des plages et tenter la traversée vers l'Angleterre, ont été refoulés par la police lundi soir lors d'une opération menée dans deux gares de Calais (Pas-de-Calais), a constaté un journaliste de l'AFP.

Des policiers municipaux et nationaux ont été déployés dans les gares de Calais-Ville et des Fontinettes, une petite gare au sud de la ville, alors que la météo laisse présager de nombreuses tentatives de traversées.

La police empêche les migrants de monter à bord d'un train à la gare des Fontinettes, à Calais, le 29 avril 2024 AFP

Aux Fontinettes, plus de 200 migrants de diverses nationalités, parmi lesquels de nombreux enfants, ont voulu monter dans le train à destination de Rang-du-Fliers, dans le sud du Pas-de-Calais. Tous ceux qui étaient dépourvus de titres de transport ont été sortis du train, a rapporté le journaliste.

Des migrants avaient précédemment pris à partie des employés de la SNCF qui ne voulaient pas démarrer la rame, selon une source policière.

De la gare, la sous-préfète de Calais Agathe Cury a décrit un "contrôle d'un nouveau type" pour entraver les traversées clandestines de la Manche. "On observe en période de météo favorable des flux particulièrement importants de personnes en situation irrégulière par la voie ferroviaire pour rejoindre le littoral", a-t-elle expliqué.

La sous-préfète de Calais, Agathe Cury, s'entretient avec un policier à la gare des Fontinettes, à Calais, le 29 avril 2024 AFP

Selon Philippe Mignonet, adjoint à la sécurité à la mairie de Calais, les candidats à l'exil arrivant à Calais ne cherchent pas "nécessairement à partir de Calais", les lieux de départ dépendant "des coefficients de marée, de l'orientation des courants, de l'orientation des vents". Ils s'étendent du Dunkerquois à la Baie de Somme.

Plus tôt dans la journée, le groupe inter-associatif Human Rights Observers avait dénoncé dans un communiqué la "recrudescence des violences pour empêcher les personnes exilées d'atteindre le littoral", via des opérations menées dans des gares avec des "contrôles au faciès".

Mardi dernier, cinq migrants dont une fillette ont trouvé la mort en tentant de traverser la Manche sur une embarcation surchargée.

Vendredi et samedi, la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord a dénombré plus de 150 migrants secourus et ramenés à terre côté français. De leur côté, les autorités britanniques ont décompté sur ces deux jours 500 personnées arrivées de France par la Manche.