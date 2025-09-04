Cambriolage dans un musée de porcelaine de Limoges, pour un butin de plusieurs millions d'euros

Une fenêtre cassée (d) près de l'entrée du musée national de céramique Adrien Dubouche cambriolé pendant la nuit, le 4 septembre 2025 à Limoges, en Haute-Vienne

Deux plateaux chinois et un vase classés "trésors nationaux" dérobés en pleine nuit: le musée national Adrien Dubouché de Limoges, qui possède une riche collection de porcelaine, a subi un préjudice de plusieurs millions d'euros dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les cambrioleurs sont entrés par effraction vers 03h15 en cassant une fenêtre sur le devant du bâtiment, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

Ils ont ensuite rejoint sa galerie historique pour y dérober "trois objets classés Trésors nationaux", précise dans un communiqué de presse le musée, qui ajoute qu'"aucun des agents de surveillance présents n'a été blessé".

Les pièces volées sont "deux plats particulièrement importants, en porcelaine de Chine de la manufacture de Jingdezhen, à décor bleu et blanc datant du XIVe et du XVe siècle (...) ainsi qu'un vase, également en porcelaine de Chine, décrit comme datant du XVIIIe pour une valeur totale d'assurance supérieure à 6,5 millions d'euros", indique le musée.

Une première estimation communiquée par le musée à la police faisait état d'un préjudice de 9,5 millions d'euros.

Auteurs en fuite

Selon la procureure de la République à Limoges, Émilie Abrantes, "l'alerte a très rapidement été donnée par les gardiens du musée" mais "malgré la célérité de l'intervention des services de police, les auteurs des faits avaient déjà pris la fuite".

"Merci aux forces de l'ordre et aux équipes sur place qui ont fait preuve d'un grand professionnalisme", a déclaré pour sa part la ministre de la Culture, Rachida Dati, sur le réseau social X.

Selon le maire de Limoges Émile Roger Lombertie, qui s'est rendu sur place, il n'y a pas eu "de défaillance".

"Le système de sécurité a fonctionné mais il faudra peut-être le revoir, a-t-il déclaré à la presse. La criminalité progresse, nous devons toujours avoir un coup d'avance. Tous les grands musées du monde se voient dérober des pièces à un moment où un autre. Ce sont vraisemblablement des collectionneurs qui donnent des ordres pour dérober ces pièces et ils s'adressent à la très haute criminalité."

Le parquet a ouvert une enquête de flagrance "du chef de vol aggravé de biens culturels exposés dans un musée de France, commis en réunion et avec dégradations". Elle a été confiée aux services de la division de la criminalité organisée et spécialisée du SIPJ de Limoges, en co-saisine avec l'office central de lutte contre le trafic des biens culturels.

Collection réputée

"Des investigations de police technique et scientifique sont en cours, ainsi que l'exploitation des images de vidéosurveillance du musée et de la ville", déclare la procureure dans un communiqué.

Le musée national de céramique Adrien Dubouche cambriolé pendant la nuit, le 4 septembre 2025 à Limoges, en Haute-Vienne AFP

Le Musée national Adrien Dubouché, inauguré en 1900 et rénové en 2012, revendique sur son site internet "la collection publique la plus riche au monde de porcelaine de Limoges", l'une des plus réputées.

Il met aussi en avant "des œuvres représentatives des grandes étapes de l'histoire de la céramique, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, soit un ensemble de 18.000 œuvres, dont 5.000 sont aujourd'hui exposées".

Deux vols importants avaient eu lieu en novembre dernier, en plein jour, dans des musées français: cinq boîtes et tabatières de collection avaient été dérobées au musée Cognacq-Jay à Paris, en présence de visiteurs, par quatre personnes qui avaient brisé à coups de hache et de battes de baseball la vitrine qui les renfermait.

Le lendemain, un trésor de joaillerie estimé à plusieurs millions d'euros avait été dérobé lors d'un vol à main armée dans un musée d'art sacré en Saône-et-Loire.

La plupart des autres vols survenus ces dernières décennies concernaient des toiles de maître.

