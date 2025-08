Cargo Trudy chargé de 3,6 tonnes de cocaïne: procès requis contre 13 Philippins

Le parquet de Paris a requis un procès contre 13 Philippins soupçonnés d'être impliqués dans un vaste trafic de cocaïne sur le cargo Trudy en 2021 entre l'Amérique du Sud et l'Europe, a appris l'AFP lundi de sources proches du dossier.

Ces Philippins, âgés de 30 à 56 ans, sont soupçonnés d'avoir importé et transporté de la cocaïne, en bande organisée, et d'association de malfaiteurs criminelle. Le parquet requiert qu'ils soient jugés devant la cour d'assises spécialement composée.

Le 1er octobre 2021, plus d'une tonne de cocaïne avait été retrouvée dans le faux plafond de la salle de sport du vraquier voguant dans la Manche.

Dix jours plus tard, un commando armé avait fait irruption sur le cargo, alors à quai à Dunkerque, manifestement à la recherche de la cargaison restante.

Le bateau avait ensuite repris la mer jusqu'à Rotterdam (Pays-Bas): là, une nouvelle fouille des enquêteurs néerlandais le 26 octobre 2021 avait mis au jour 520 kilos supplémentaires, cachés sous de la magnésie.

"Au total, il apparaît que 3,6 tonnes de cocaïne ont été chargées sur le navire Trudy, dont 2,5 tonnes déchargées sur sa route", le cargo devant se rendre à Anvers, en Belgique, selon le réquisitoire définitif signé vendredi dont l'AFP a eu connaissance.

La valeur de la marchandise a été estimée à "plusieurs millions d'euros", précise le document. La cocaïne, qui provenait du Pérou, présentait "un taux de pureté particulièrement élevé".

"L'acheminement d'une telle quantité de cocaïne induit nécessairement une logistique que seule une organisation criminelle de grande ampleur est capable de mettre en œuvre" avec "l'implication d'un nombre très important de personnes", à des "degrés divers", souligne-t-il.

Le chargement, au Brésil, et le stockage de ces 3,6 tonnes de cocaïne sur le Trudy "n'a été possible que par la légèreté, voire l'incompétence" du capitaine roumain et de son premier officier russe, est-il souligné.

Néanmoins, aucune connaissance ou participation au trafic n'a pu être retenue contre eux. Le parquet a donc requis un non-lieu en leur faveur, comme pour cinq autres membres de l'équipage.

Initialement, 20 personnes avaient été mises en examen en 2021.

Parmi les 13 Philippins pour qui le parquet requiert un procès figurent notamment deux officiers, deux pilotes timoniers et deux matelots.

Il revient désormais aux juges d'instruction chargés de ce dossier de se prononcer sur la tenue d'un procès pour les membres de l'équipage.

"Mon client est en détention depuis près quatre ans, sans attache, sans famille (...) et clame son innocence", a commenté auprès de l'AFP Maïa Kantor, qui défend un officier. "Malgré la longueur d'une procédure à charge, nous attendons avec sérénité la décision du juge d'instruction. Le principal est et a toujours été de s'expliquer avant d'envisager, enfin, un retour aux Philippines", a-t-elle ajouté.

"Ce réquisitoire vient acter l'innocence de mon client. Cet ingénieur en mécanique a été initialement incarcéré injustement +au bénéfice du doute+ dans cette affaire hors normes", a réagi de son côté Julien Fresnault, avocat d'un mécanicien russe pour lequel le parquet a requis un non-lieu.