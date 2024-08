Carnaval de Notting Hill à Londres: huit personnes poignardées lors d'incidents séparés

Huit personnes ont été blessées à l'arme blanche dans des incidents séparés le week-end dernier à Londres lors du célèbre carnaval de Notting Hill, le deuxième plus grand au monde, a indiqué la police mardi.

Comme chaque année fin août, près d'un million de personnes étaient attendues dans les rues de ce quartier de l'ouest de la capitale londonienne pour ce carnaval qui célèbre la culture caribéenne et est régulièrement émaillé d'agressions.

Trois personnes ont ainsi été poignardées dimanche et cinq lundi, jour de la clôture, malgré l'installation d'arches servant à détecter les métaux à l'entrée de certaines rues de Notting Hill.

Le pronostic vital de deux des victimes blessées lundi est engagé, comme celui d'une femme de 32 ans également poignardée dimanche, selon la police.

Au total, 230 personnes ont été arrêtées lundi, dont 49 pour possession d'une arme blanche. 35 policiers, déployés en nombre dans les rues du carnaval, ont été blessés.

Des policiers arrêtent un homme pendant le carnaval de Notting Hill, le 26 août 2024 à Londres AFP

La détention des armes à feu est très strictement encadrée au Royaume-Uni, qui peine en revanche à réguler celle des armes blanches, en particulier chez les adolescents.

Plusieurs attaques au couteau ont eu lieu au Royaume-Uni ces dernières semaines, sans que la police ne fasse état de motifs terroristes, comme le meurtre de trois fillettes au couteau à Southport (nord-ouest), il y a près d'un mois, qui a provoqué des émeutes anti-migrants et islamophobes.

Le carnaval de Notting Hill, qui célèbre depuis plus de 50 ans les communautés caribéennes du Royaume-Uni avec de la musique, des chars et des costumes flamboyants, est considéré comme le plus important d'Europe et le deuxième au monde derrière celui de Rio au Brésil.